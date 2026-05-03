प्राकृतिक रूप से ऊर्जा बढ़ाने में मदद कर सकते हैं अंकुरित मूंग के ये 5 व्यंजन

अंकुरित मूंग के व्यंजनों में मौजूद पोषक तत्व प्राकृतिक रूप से ऊर्जा बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। ये व्यंजन न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं। अंकुरित मूंग के व्यंजनों में प्रोटीन, विटामिन और खनिजों की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। आइए आज हम आपको अंकुरित मूंग के व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें बनाना आसान है और ये रोजमर्रा के खाने में शामिल किए जा सकते हैं।

#1 अंकुरित मूंग की टिक्की अंकुरित मूंग की टिक्की एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अंकुरित मूंग को पीसकर उसमें अदरक, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और नमक मिलाएं। फिर इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर तवे पर हल्का तेल डालकर सेंक लें। यह टिक्की न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा भी होती है, जो आपको ऊर्जा प्रदान करती है।

#2 अंकुरित मूंग की चाट अंकुरित मूंग की चाट एक ताजगी भरा व्यंजन है, जिसे आप किसी भी समय खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अंकुरित मूंग को उबाल लें, फिर उसमें कटे हुए प्याज, टमाटर और खीरा डालें। ऊपर से नींबू का रस और चाट मसाला छिड़कें। आप इसमें हरी चटनी और इमली की चटनी भी मिला सकते हैं। यह चाट न केवल पौष्टिक है, बल्कि इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है।

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#3 अंकुरित मूंग की खिचड़ी अंकुरित मूंग की खिचड़ी एक पौष्टिक भोजन है, जिसे आप दोपहर या रात के खाने में बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले चावल और दाल को धोकर पानी में भिगो दें। फिर कुकर में घी गर्म करें और उसमें जीरा और हींग डालें। अब इसमें प्याज और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें, फिर इसमें भिगोए हुए चावल-दाल मिलाएं और पानी डालकर पकने दें। यह खिचड़ी पेट के लिए हल्की होती है और पोषण देने में भी सहायक होती है।

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#4 अंकुरित मूंग का सलाद अंकुरित मूंग का सलाद एक हल्का-फुल्का व्यंजन है, जिसे आप किसी भी समय खा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अंकुरित मूंग को उबाल लें, फिर उसमें कटा हुआ खीरा, टमाटर और प्याज डालें। इसके बाद ऊपर से नींबू का रस और नमक-मिर्च मिलाएं। यह सलाद न केवल पौष्टिक है, बल्कि इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। इसमें मौजूद विटामिन और खनिज शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे आप तरोताजा महसूस करेंगे।