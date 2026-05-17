मध्य प्रदेश के ये 5 स्नैक्स भी हैं काफी स्वादिष्ट, एक बार जरूर चखें इनका स्वाद

मध्य प्रदेश अपने ऐतिहासिक स्थलों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। हालांकि, यहां के खाने में भी एक खास बात है। मध्य प्रदेश के स्नैक्स अपने अनोखे स्वाद और पौष्टिक तत्वों के लिए मशहूर हैं। ये स्नैक्स न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे हैं। इनका सेवन आपको ऊर्जा प्रदान कर सकता है और आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। आइए जानते हैं कि मध्य प्रदेश के किन स्नैक्स को आपको जरूर आजमाना चाहिए।

#1 आलू का चूरमा आलू का चूरमा एक अनोखा और स्वादिष्ट स्नैक है, जिसे खासतौर पर शादी-ब्याह जैसे समारोहों में परोसा जाता है। इसे बनाने के लिए उबले हुए आलू को छीलकर मैश किया जाता है, फिर इसमें सूजी, घी, चीनी और इलायची मिलाकर पकाया जाता है। यह स्नैक मिठास और कुरकुरेपन का बेहतरीन मेल है। इसका स्वाद इतना लाजवाब है कि एक बार खाने के बाद आपकी इसे बार-बार खाने की इच्छा करेगी। यह स्नैक सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

#2 पोहा जलेबी पोहा जलेबी मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध स्नैक है। इसे बनाने के लिए पोहे को मूंगफली, करी पत्ता, राई, हल्दी, नमक, मसाले और मटर आदि के साथ भुना जाता है। इसके बाद इस पर नींबू निचोड़ा जाता है और सेव डाली जाती है। इसके साथ में गर्मा-गर्म जलेबी परोसी जाती हैं, जो कुरकुरी होती हैं। यह स्नैक नमकीन और मीठे का बेहतरीन मेल होता है, जो स्थानीय लोगों का पसंदीदा माना जाता है।

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#3 शाही टुकड़ा शाही टुकड़ा एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे खासतौर पर त्योहारों और समारोहों में बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए ब्रेड के टुकड़ों को घी में तलकर दूध की मलाई वाले सिरप में भिगोया जाता है, फिर इसे सूखे मेवों से सजाकर परोसा जाता है। इसका स्वाद इतना लाजवाब है कि इसे एक बार खाने के बाद आप इसे बार-बार जरूर खाना चाहेंगे। यह मिठाई बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट है।

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#4 दही बड़े दही बड़े मध्य प्रदेश का एक लोकप्रिय स्नैक है, जिसे खासतौर पर गर्मियों में परोसा जाता है। इसे बनाने के लिए उड़द दाल को भिगोकर पीसा जाता है, फिर छोटे-छोटे गोल आकार बनाए जाते हैं और तेल में तले जाते हैं। इन बड़े को ठंडे दही, इमली की चटनी और भूने हुए मसालों के साथ परोसा जाता है। इसका स्वाद इतना लाजवाब है कि इसे एक बार खाने के बाद आप इसे बार-बार बनाएंगे और इसका आनंद लेंगे।