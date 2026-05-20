ये 5 संकेत बताते हैं कि आपके शरीर को है मैग्नीशियम की अधिक आवश्यकता

मैग्नीशियम एक जरूरी खनिज है, जो हमारे शरीर के लिए अहम है। यह न केवल हड्डियों को मजबूत बनाता है, बल्कि मांसपेशियों को आराम भी देता है और ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है। अगर आपके खाने में मैग्नीशियम की कमी होती है, तो इससे कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। आइए कुछ ऐसे संकेत जानते हैं, जो बताते हैं कि आपके शरीर को मैग्नीशियम की अधिक आवश्यकता है।

#1 मांसपेशियों में ऐंठन या कमजोरी होना अगर आपको अक्सर मांसपेशियों में ऐंठन या कमजोरी महसूस होती है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि आपके शरीर को मैग्नीशियम की जरूरत है। मैग्नीशियम मांसपेशियों के सही काम करने में मदद करता है और इसे पर्याप्त मात्रा में न मिलने पर मांसपेशियों में ऐंठन या कमजोरी हो सकती है। इसलिए अपने खाने में मैग्नीशियम युक्त चीजें शामिल करना जरूरी है जैसे कि बादाम, पालक, केला और एवोकाडो।

#2 नींद में समस्या होना अगर आपको नींद आने में परेशानी होती है या आपकी नींद पूरी नहीं होती तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि आपके शरीर को मैग्नीशियम की जरूरत है। मैग्नीशियम नींद को बेहतर बनाने में मदद करता है और तनाव को कम करता है जिससे आप अच्छी नींद ले सकें। इसके लिए अपने खाने में मैग्नीशियम युक्त चीजें शामिल करना फायदेमंद हो सकता है जैसे कि बादाम, पालक, केला और एवोकाडो।

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#3 दिल की धड़कन का असामान्य होना अगर आपके दिल की धड़कन असामान्य हो रही हो यानी बहुत तेजी या बहुत धीरे धड़क रही हो तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि आपके शरीर को मैग्नीशियम की जरूरत है। मैग्नीशियम दिल की धड़कन को संतुलित रखने में मदद करता है और इसे पर्याप्त मात्रा में न मिलने पर दिल संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए अपने खाने में मैग्नीशियम युक्त चीजें शामिल करना जरूरी है जैसे कि बादाम, पालक, केला।

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#4 मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होना अगर आप अक्सर उदासी, चिंता या तनाव महसूस करते हैं, तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि आपके शरीर को मैग्नीशियम की जरूरत है। मैग्नीशियम मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है और इसे पर्याप्त मात्रा में न मिलने पर मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। इसके लिए अपने खाने में मैग्नीशियम युक्त चीजें शामिल करना फायदेमंद हो सकता है, जैसे कि बादाम, पालक, केला और एवोकाडो।