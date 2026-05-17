ये 5 संकेत बताते हैं कि आपके शरीर को अधिक तरल पदार्थों की है जरूरत

शरीर के लिए पानी का सेवन बहुत जरूरी है। यह न केवल शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है, बल्कि पोषक तत्वों को अवशोषित करने और हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में भी मदद करता है। हालांकि, कई लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और इसके गंभीर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। आइए आज कुछ ऐसे संकेत जानते हैं, जो बताते हैं कि आपके शरीर को अधिक तरल पदार्थों की जरूरत है।

#1 मुंह का सूखना मुंह का सूखना शरीर में पानी की कमी का सबसे आम संकेत है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो लार का उत्पादन कम हो जाता है, जिससे मुंह सूखने लगता है। अगर आपको बार-बार मुंह सूखा महसूस होता है तो यह एक संकेत हो सकता है कि आपको अधिक पानी पीने की जरूरत है। इसके अलावा आप नींबू पानी, नारियल पानी या फलों का रस भी ले सकते हैं।

#2 पेशाब का रंग गहरा होना पेशाब का रंग शरीर में पानी की मात्रा का भी संकेत देता है। अगर आपका पेशाब हल्का पीला है तो यह सामान्य है, लेकिन अगर पेशाब का रंग गहरा है तो यह संकेत हो सकता है कि आपको अधिक पानी पीने की जरूरत है। गहरे रंग का पेशाब यह भी बताता है कि आपके शरीर को पानी की कमी का खतरा हो सकता है। इसलिए जब भी आपको अपने पेशाब का रंग गहरा दिखे तो अधिक पानी पीएं।

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#3 थकान महसूस होना अगर आप लगातार थकान महसूस कर रहे हैं तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि आपके शरीर को अधिक पानी की जरूरत है। पानी की कमी से शरीर की ऊर्जा स्तर पर असर पड़ता है, जिससे आप जल्दी थक जाते हैं। इसके अलावा पानी की कमी से सिरदर्द और चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। इसलिए रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है ताकि आपका शरीर तरोताजा रहे।

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#4 चक्कर आना या हल्का महसूस होना अगर आपको अक्सर चक्कर आते हैं या हल्कापन महसूस होता है तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि आपके शरीर को अधिक पानी की जरूरत है। पानी की कमी से रक्त संचार पर असर पड़ता है, जिससे रक्तचाप कम हो सकता है और इससे चक्कर आने लगते हैं। इसके अलावा पानी की कमी से सिरदर्द और चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। इसलिए रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है ताकि आपका शरीर ठीक से काम कर सके।