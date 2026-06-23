गर्मियों की रातों को बेहतर बना सकती हैं ये 5 स्कैंडिनेवियाई आदतें, अपनाने का करें विचार

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ठंडे पानी से करें स्नान

स्कैंडिनेवियाई लोग गर्मियों में रात के वक्त ठंडे पानी से नहाना पसंद करते हैं। यह न केवल त्वचा को ताजगी देता है, बल्कि शरीर को भी ठंडक पहुंचाता है। ठंडे पानी से नहाने से खून का बहाव बेहतर होता है और शरीर की थकान मिटती है। इसके अलावा ठंडे पानी से नहाने पर आपको ताजगी का एहसास होता है और आप अधिक ऊर्जा महसूस करते हैं। यह आदत गर्मियों में रात की अच्छी नींद के लिए भी मददगार है।