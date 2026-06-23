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गर्मियों की रातों को बेहतर बना सकती हैं ये 5 स्कैंडिनेवियाई आदतें, अपनाने का करें विचार
गर्मी में अच्छी नींद दिलाने वाली स्कैंडिनेवियाई आदतें

गर्मियों की रातों को बेहतर बना सकती हैं ये 5 स्कैंडिनेवियाई आदतें, अपनाने का करें विचार

लेखन सयाली
Jun 23, 2026
03:48 pm
क्या है खबर?

गर्मियों में रातें काफी लंबी हो जाती हैं और गर्मी के कारण नींद में खलल पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में स्कैंडिनेवियाई देशों की कुछ आदतें अपनाकर आप गर्मियों की रातों का मजा ले सकते हैं और बेहतर नींद पा सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी स्कैंडिनेवियाई आदतों के बारे में बताते हैं, जिन्हें आजमाकर आप गर्मियों की रातों को आरामदायक और आनंदमय बना सकते हैं।

#1

ठंडे पानी से करें स्नान

स्कैंडिनेवियाई लोग गर्मियों में रात के वक्त ठंडे पानी से नहाना पसंद करते हैं। यह न केवल त्वचा को ताजगी देता है, बल्कि शरीर को भी ठंडक पहुंचाता है। ठंडे पानी से नहाने से खून का बहाव बेहतर होता है और शरीर की थकान मिटती है। इसके अलावा ठंडे पानी से नहाने पर आपको ताजगी का एहसास होता है और आप अधिक ऊर्जा महसूस करते हैं। यह आदत गर्मियों में रात की अच्छी नींद के लिए भी मददगार है।

#2

पहनें हल्के रंग के कपड़े 

स्कैंडिनेवियाई लोग हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि ये पसीने को अच्छी तरह सोख लेते हैं, जिससे नींद में खलल नहीं पड़ती। हल्के रंग के कपड़े पहनने से आप ठंडक महसूस करते हैं और रात को अच्छी नींद ले सकते हैं। इसके अलावा हल्के रंग के कपड़े पहनने से आप अधिक आरामदायक महसूस करते हैं और आपकी त्वचा को भी हवा लगती रहती है, जिससे आप तरोताजा महसूस करते हैं।

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#3

लगाएं पर्दे 

गर्मियों में दिन लंबे होते हैं और सूरज की रोशनी देर तक आती रहती है। स्कैंडिनेवियाई लोग अपने कमरों में भारी पर्दे लगाते हैं, ताकि सूरज की रोशनी सुबह जल्दी न आए। इससे वे आराम से सो सकते हैं और सुबह जल्दी उठने की चिंता नहीं रहती। इन पर्दों से कमरे का तापमान भी सही रहता है और आप अधिक आरामदायक महसूस करते हैं। यह आदत गर्मियों में रात की अच्छी नींद के लिए भी मददगार है।

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#4

पीएं ठंडा पानी 

स्कैंडिनेवियाई लोग गर्मियों में ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं, ताकि शरीर में पानी की कमी न हो और गर्मी से राहत मिले। ठंडा पानी पीने से न केवल प्यास बुझती है, बल्कि यह शरीर को ताजगी भी देता है। इसके अलावा ठंडा पानी पीने से पाचन भी बेहतर होता है और ऊर्जा स्तर बढ़ता है। यह आदत गर्मियों में रात की अच्छी नींद के लिए भी मददगार है। ठंडा पानी पीकर आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं।

#5

हल्की रखें रोशनी 

रात के समय स्कैंडिनेवियाई लोग हल्की रोशनी रखते हैं, ताकि माहौल आरामदायक बना रहे और आंखों पर जोर न पड़े। इसके लिए वे मोमबत्तियों या हल्की लाइट का उपयोग करते हैं, जो माहौल को शांतिपूर्ण बनाती हैं। आप नाईट लैंप लगाकर भी हल्की रोशनी पा सकते हैं। इन आदतों को अपनाकर आप भी अपनी गर्मियों की रातों को आरामदायक और आनंदमय बना सकते हैं और बेहतर नींद पा सकते हैं।

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