भारतीय स्वाद के लिए बेहतरीन हैं ये 5 नमकीन कस्टर्ड रेसिपी, जानिए बनाने का तरीका

कस्टर्ड आमतौर पर मीठा होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नमकीन कस्टर्ड भी बनाया जा सकता है? नमकीन कस्टर्ड भारतीय खाने का एक अनोखा रूप है, जो आपके खाने के अनुभव को और भी खास बना सकता है। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। आइए आज हम आपको नमकीन कस्टर्ड के लिए 5 अलग-अलग रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।

#1 सब्जियों वाला नमकीन कस्टर्ड सब्जियों वाला नमकीन कस्टर्ड एक बेहतरीन विकल्प है, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं। इसके लिए पहले सब्जियों का मिश्रण तैयार करें, जिसमें गाजर, मटर, शिमला मिर्च और मकई शामिल हो। अब दूध में नमकीन कस्टर्ड पाउडर डालकर पकाएं और उसमें तैयार सब्जियों का मिश्रण मिलाएं। थोड़ी देर तक पकाने के बाद इसे गर्मागर्म परोसें। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहतमंद भी है, जिससे आपका भोजन और भी खास बन जाएगा।

#2 पनीर और मटर वाला कस्टर्ड पनीर और मटर वाला कस्टर्ड एक ऐसा व्यंजन है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दूध में नमकीन कस्टर्ड पाउडर डालकर पकाएं, फिर उसमें उबले हुए पनीर के टुकड़े और उबली हुई मटर मिलाएं। इसके बाद इसमें नमक, काली मिर्च और हरी धनिया डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाएं जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए। इसे गर्मागर्म परोसें।

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#3 आलू और मटर वाला कस्टर्ड आलू और मटर वाला कस्टर्ड एक अनोखा व्यंजन है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आलू को उबालकर मैश कर लें, फिर दूध में नमकीन कस्टर्ड पाउडर डालकर पकाएं और उसमें मैश किए हुए आलू और उबली हुई मटर मिलाएं। अब इसमें नमक, काली मिर्च और हरी धनिया डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसे धीमी आंच पर पकाते रहें जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए। इसे गर्मागर्म परोसें।

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#4 पालक और पनीर वाला कस्टर्ड पालक और पनीर वाला कस्टर्ड सेहत के लिए फायदेमंद होने के साथ-साथ बहुत ही स्वादिष्ट भी है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पालक को उबालकर बारीक काट लें, फिर दूध में नमकीन कस्टर्ड पाउडर डालकर पकाएं और उसमें कटे हुए पनीर के टुकड़े मिलाएं। अब इसमें कटे हुए पालक मिलाएं और नमक, काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसे धीमी आंच पर पकाते रहें जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए। इसे गर्मागर्म परोसें।