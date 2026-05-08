गंगा नदी के किनारे स्थित हैं ये 5 रोमांटिक स्थल, जरूर जाएं

गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है और यह कई राज्यों से होकर गुजरती है। इस नदी के किनारे बसे शहर और गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए मशहूर हैं। यहां के शांत वातावरण में आप अपने साथी के साथ कुछ खास पल बिता सकते हैं। आइए आज हम आपको गंगा नदी के किनारे मौजूद कुछ ऐसे रोमांटिक स्थलों के बारे में बताते हैं, जहां जाकर आप खूबसूरत यादें बना सकते हैं।

#1 हरिद्वार हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहां हर साल लाखों लोग कुंभ मेला और हरिद्वार महोत्सव में शामिल होने आते हैं। हरिद्वार की हर की पौड़ी गंगा किनारे एक खूबसूरत घाट है, जहां आप अपने साथी के साथ शाम को टहल सकते हैं और गंगा आरती का आनंद ले सकते हैं। यहां का शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगी।

#2 वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। यह शहर अपनी प्राचीन संस्कृति और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहां आप नाव की सवारी कर सकते हैं, जिससे गंगा नदी का नजारा दिखता है। इसके अलावा वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सारनाथ और घाटों की सुंदरता भी देखने लायक हैं। यहां की गलियों में घूमते हुए आप इतिहास और संस्कृति का अनोखा संगम महसूस कर सकते हैं।

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#3 ऋषिकेश ऋषिकेश उत्तराखंड राज्य में स्थित एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसे योग की राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि यहां कई योग आश्रम और स्कूल हैं। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला, त्रिवेणी घाट और नीलकंठ महादेव मंदिर जैसे कई आकर्षण स्थल हैं। यहां आप अपने साथी के साथ रिवर राफ्टिंग का आनंद ले सकते हैं या गंगा किनारे बैठकर शांति का अनुभव कर सकते हैं।

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#4 पटना बिहार की राजधानी पटना भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक प्रमुख शहर है। यहां गुरु गोबिंद सिंह की जन्मस्थली, गोलघर और पटना संग्रहालय जैसे कई ऐतिहासिक स्थल देखने लायक हैं। इसके अलावा पटना में बिड़ला ऑडिटोरियम और गांधी मैदान भी घूमने लायक जगहें हैं। यहां आप अपने साथी के साथ समय बिताते हुए इतिहास और संस्कृति का अनोखा संगम महसूस कर सकते हैं।