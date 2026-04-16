उत्तर भारत के ये 5 लोकप्रिय व्यंजन हैं लोगों को बहुत पसंद, जानिए इनकी रेसिपी

उत्तर भारत के लोग अपने खाने को लेकर काफी सजग होते हैं। यही कारण है कि उत्तर भारतीय व्यंजनों में मसालों का बेहतरीन मेल और स्वादिष्ट सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। इन व्यंजनों को बनाने के लिए पारंपरिक विधियों का पालन किया जाता है, जो इनके स्वाद को और बढ़ा देते हैं। आइए आज हम आपको उत्तर भारत के कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो हर किसी को पसंद आते हैं।

#1 दाल मखनी दाल मखनी एक प्रसिद्ध उत्तर भारतीय डिश है, जिसे काली उड़द दाल और राजमा से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दाल और राजमा को रात भर भिगोकर रख दें, फिर इन्हें प्रेशर कुकर में पकाएं। इसके बाद एक कढ़ाई में मक्खन गर्म करें और उसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। इसमें पकी हुई दाल और राजमा डालें और धीमी आंच पर पकाएं। अंत में इसमें मलाई मिलाएं और इसे गर्मागर्म रोटी के साथ परोसें।

#2 छोले भटूरे छोले भटूरे उत्तर भारत का एक लोकप्रिय व्यंजन है, जिसमें मसालेदार छोले और फूले हुए भटूरे होते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चने को रात भर पानी में भिगोकर रखें, फिर इन्हें प्रेशर कुकर में पकाएं। अब एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, अदरक-लहसुन का पेस्ट, टमाटर पेस्ट और मसाले डालकर भूनें। आखिर में इसमें उबले हुए चने डालें और इसे धीमी आंच पर पकने दें। भटूरों के लिए मैदा, सूजी और दही मिलाकर आटा गूंथें।

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#3 पनीर बटर मसाला पनीर बटर मसाला एक शाही व्यंजन है, जिसमें मलाईदार ग्रेवी में पनीर के टुकड़े होते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में मक्खन गर्म करें और उसमें प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। अब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक मिलाएं, फिर इसमें मलाईदार क्रीम मिलाकर पकाएं। अंत में इसमें पनीर के टुकड़े डालकर धीमी आंच पर पकाएं और इसे रोटी या चावल के साथ परोसें।

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#4 आलू टिक्की आलू टिक्की एक स्नैक है, जिसे उबले हुए आलू, मटर और मसालों से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आलू और मटर को उबाल लें, फिर इन्हें मैश करें। अब इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर मिलाएं। इसके बाद छोटे-छोटे गोले बनाकर तवे पर तेल गर्म करके सुनहरा होने तक सेंके। इसे गर्मागर्म परोसें। यह स्नैक चाय या कॉफी के साथ बहुत अच्छा लगता है।