उत्तराखंड: फूलों की घाटी के पास स्थित हैं ये सुंदर जगहें, एक बार देखने जरूर जाएं
क्या है खबर?
उत्तराखंड की फूलों की घाटी अपने अनोखे फूलों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। यह राष्ट्रीय उद्यान न केवल अपनी वनस्पति, बल्कि पास की कई खूबसूरत जगहों के लिए भी जाना जाता है। यहां की हरियाली और ठंडी हवा पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। अगर आप फूलों की घाटी की यात्रा करने जा रहे हैं तो इन 5 जगहों का रुख जरूर करें, ताकि आपके सफर का मजा दोगुना हो सके।
#1
हेमकुंड साहिब
हेमकुंड साहिब एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जो फूलों की घाटी के पास स्थित है। यह गुरुद्वारा समुद्र तल से लगभग 4,632 मीटर की ऊंचाई पर है और इसे देखने के लिए हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। यहां पहुंचने के लिए आपको कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन इसका नजारा बेहद खूबसूरत है। चारों ओर से बर्फ से ढके पहाड़ और नीले पानी की झील इस स्थान को और भी आकर्षक बनाते हैं।
#2
गोविंद घाट
गोविंद घाट फूलों की घाटी से लगभग 13 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा-सा गांव है, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यहां पर आप तिब्बती संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं और स्थानीय लोगों से मिल सकते हैं। गोविंद घाट तक पहुंचने के लिए आपको पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जो थोड़ी कठिन हो सकती है। हालांकि, रास्ते में आपको कई खूबसूरत दृश्य देखने को मिलेंगे, जो सफर को यादगार बनाएंगे।
#3
बद्रीनाथ मंदिर
बद्रीनाथ मंदिर हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक माना जाता है, जो फूलों की घाटी से लगभग 23 किलोमीटर दूर स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और हर साल हजारों श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं। यहां पहुंचने के लिए आपको गोविंद घाट से आगे बढ़ना पड़ता है, जहां से आप पैदल यात्रा शुरू करेंगे। इस यात्रा में आपको बर्फ से ढके पहाड़ों और सुंदर नजारों का आनंद मिलेगा।
#4
अपर्णा देवी मंदिर
अपर्णा देवी मंदिर भी फूलों की घाटी के नजदीक स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है और हर साल यहां हजारों श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन इसका नजारा बेहद खूबसूरत है। चारों ओर से हरे-भरे जंगल और पहाड़ों का दृश्य देखने लायक है। यहां की शांति और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है।
#5
हेमकुंड पर्वत
हेमकुंड पर्वत फूलों की घाटी के पास स्थित एक ऊंचा पहाड़ी क्षेत्र है, जो ट्रेकिंग प्रेमियों के लिए स्वर्ग समान है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन इसका नजारा बेहद खूबसूरत है। इस पर्वत पर ट्रेकिंग करने वाले पर्यटकों को अनोखे फूलों और वनस्पतियों का अनुभव मिलता है। हेमकुंड पर्वत की यात्रा आपके लिए एक यादगार अनुभव साबित हो सकती है। इन जगहों की यात्रा आपके सफर को और भी मजेदार बना देगी।