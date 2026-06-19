उत्तराखंड: फूलों की घाटी के पास स्थित हैं ये सुंदर जगहें, एक बार देखने जरूर जाएं

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हेमकुंड पर्वत

हेमकुंड पर्वत फूलों की घाटी के पास स्थित एक ऊंचा पहाड़ी क्षेत्र है, जो ट्रेकिंग प्रेमियों के लिए स्वर्ग समान है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन इसका नजारा बेहद खूबसूरत है। इस पर्वत पर ट्रेकिंग करने वाले पर्यटकों को अनोखे फूलों और वनस्पतियों का अनुभव मिलता है। हेमकुंड पर्वत की यात्रा आपके लिए एक यादगार अनुभव साबित हो सकती है। इन जगहों की यात्रा आपके सफर को और भी मजेदार बना देगी।