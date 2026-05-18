प्रकृति और शांति का शानदार अनुभव देती हैं भारत की ये 5 खूबसूरत जगहें

भारत की यात्रा करने के लिए सबसे खूबसूरत और कम ही चर्चा में रहने वाली जगहों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। भारत में ऐसी कई जगहें हैं, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जानी जाती हैं। इन जगहों पर जाकर आप भारतीय संस्कृति और जीवनशैली को करीब से देख सकते हैं। आइए आज हम आपको भारत की कुछ खूबसूरत और कम ही चर्चा में रहने वाली जगहों के बारे में बताते हैं।

#1 कच्छ का रण (गुजरात) गुजरात का कच्छ का रण एक अनोखा सफेद रेगिस्तान है, जो अपने रेत के टीलों और नमक के मैदानों के लिए मशहूर है। यहां हर साल जनवरी-फरवरी में 'रण महोत्सव' आयोजित होता है, जिसमें पर्यटक लोक नाच-गाना, संगीत और हस्तशिल्प का आनंद ले सकते हैं। कच्छ के रण में आप ऊंट की सवारी कर सकते हैं और स्थानीय लोगों की जीवनशैली को जान सकते हैं। यह स्थान तस्वीरें खींचने के शौकीनों के लिए भी बेहतरीन है।

#2 जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान (उत्तराखंड) उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो बाघों की सुरक्षा के लिए जाना जाता है। यहां आप जंगली जानवरों जैसे बाघ, हाथी और हिरण आदि को उनके प्राकृतिक निवास में देख सकते हैं। उद्यान में सफारी यात्राएं भी उपलब्ध हैं, जिससे आप वन्यजीवन को करीब से देख सकते हैं। यहां की हरियाली और शांत वातावरण आपको प्रकृति के करीब ले जाते हैं।

Advertisement

#3 चोपता (उत्तराखंड) उत्तराखंड में स्थित चोपता को 'भारत का छोटा स्विट्जरलैंड' भी कहा जाता है। यह स्थान पैदल यात्रा प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय है। चोपता से तुंगनाथ, चंद्रशिला और कुंड आदि पहाड़ियों तक जाने वाले रास्ते शुरू होते हैं। यहां से हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां देखने लायक हैं। चोपता में आप प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं और शांति का अनुभव कर सकते हैं।

Advertisement

#4 डोकला (गुजरात) डोकला गुजरात राज्य में स्थित एक छोटा सा गांव है, जो अपनी अनोखी इमारतों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां की इमारतें पारंपरिक गुजराती शैली में बनी हुई हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। डोकला में आप स्थानीय संस्कृति और जीवनशैली को करीब से देख सकते हैं। इसके अलावा यहां की हरियाली और शांत वातावरण आपको सुकून का अनुभव कराते हैं, जो शहरी जीवन से दूर एक अलग अनुभव है।