भारत में पिकनिक के लिए बेहतरीन हैं ये 5 जगहें, एक बार जरूर जाएं
क्या है खबर?
पिकनिक एक ऐसा मौका है, जब हम अपने परिवार या दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ से कुछ पल की राहत पा सकते हैं। भारत में कई ऐसी खूबसूरत जगहें हैं, जो पिकनिक के लिए आदर्श हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और मनोरंजक गतिविधियां आपके पिकनिक को यादगार बना सकती हैं। आइए आज हम आपको भारत की 5 बेहतरीन पिकनिक स्थलों के बारे में बताते हैं।
#1
नैनीताल (उत्तराखंड)
नैनीताल उत्तराखंड का एक खूबसूरत पहाड़ी इलाका है, जो अपने झीलों और पहाड़ों के लिए जाना जाता है। यहां की नैनी झील के किनारे बैठकर आप सुकून भरे पल बिता सकते हैं। इसके अलावा नैनीताल में स्नो व्यू पॉइंट और टिफिन टॉप जैसे कई आकर्षण हैं, जहां आप प्रकृति की गोद में समय बिता सकते हैं। यहां की ठंडी हवा और हरियाली आपको तरोताजा कर देगी।
#2
कूर्ग (कर्नाटक)
कूर्ग को 'भारत का स्कॉटलैंड' भी कहा जाता है। यह कर्नाटक का एक लोकप्रिय पहाड़ी इलाका है। यहां की हरियाली, कॉफी बागान और झरने इसे पिकनिक के लिए आदर्श बनाते हैं। कूर्ग में आप पैदल यात्रा कर सकते हैं, नाव की सवारी का आनंद ले सकते हैं और स्थानीय खाने का मजा ले सकते हैं। यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता आपके पिकनिक को खास बना देंगे।
#3
महाबलेश्वर (महाराष्ट्र)
महाबलेश्वर महाराष्ट्र का एक मशहूर पहाड़ी इलाका है। यह अपने स्ट्रॉबेरी खेतों और घने जंगलों के लिए जाना जाता है। यहां आप वेन्ना झील और प्राचीन शिव मंदिर देख सकते हैं। महाबलेश्वर में आप नाव की सवारी कर सकते हैं, घुड़सवारी कर सकते हैं और पैदल यात्रा का आनंद ले सकते हैं। यहां का ठंडा मौसम और प्राकृतिक सुंदरता आपके पिकनिक को यादगार बना देंगे।
#4
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित एक सुंदर द्वीप समूह है। यहां की सफेद रेत वाली समुद्र तट, नीला पानी और साफ आसमान इसे पिकनिक के लिए आदर्श बनाते हैं। यहां आप पानी के नीचे देखने का अनुभव कर सकते हैं और स्थानीय संस्कृति को नजदीक से देख सकते हैं। अंडमान में आप हनीमून बीच, रॉस द्वीप और वॉरेन आइलैंड जैसे कई आकर्षण देख सकते हैं।
#5
जैसलमेर (राजस्थान)
जैसलमेर राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर है, जिसे 'सोने का शहर' भी कहा जाता है। यह थार रेगिस्तान के बीच स्थित है और अपनी सुनहरी रेत के टीलों के लिए मशहूर है। यहां आप ऊंट सफारी कर सकते हैं, किला देख सकते हैं और स्थानीय बाजारों में खरीदारी कर सकते हैं। जैसलमेर में आप पटवों की हवेली, गडसीसर सरोवर और जैसलमेर किले जैसे कई आकर्षण देख सकते हैं।