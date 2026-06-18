भारत में पिकनिक के लिए बेहतरीन जगहें

भारत में पिकनिक के लिए बेहतरीन हैं ये 5 जगहें, एक बार जरूर जाएं

लेखन अंजली 11:15 am Jun 18, 202611:15 am

क्या है खबर?

पिकनिक एक ऐसा मौका है, जब हम अपने परिवार या दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ से कुछ पल की राहत पा सकते हैं। भारत में कई ऐसी खूबसूरत जगहें हैं, जो पिकनिक के लिए आदर्श हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और मनोरंजक गतिविधियां आपके पिकनिक को यादगार बना सकती हैं। आइए आज हम आपको भारत की 5 बेहतरीन पिकनिक स्थलों के बारे में बताते हैं।