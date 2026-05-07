भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं ये जगहें, एक बार जरूर जाएं

यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थल न केवल अपनी ऐतिहासिक धरोहर के लिए बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाने जाते हैं। भारत में 42 सांस्कृतिक और 5 प्राकृतिक धरोहर स्थल हैं। ये स्थल भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाते हैं। आइए आज हम आपको उन 5 जगहों के बारे में बताते हैं, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं और एक बार आपको वहां जरूर जाना चाहिए।

#1 खजुराहो के मंदिर (मध्य प्रदेश) खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित हैं और ये 950 से 1050 ईस्वी के बीच बने थे। ये मंदिर अपनी खास वास्तुकला और नक्काशी के लिए मशहूर हैं। यहां के अधिकांश मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से जुड़े हैं। खजुराहो के मंदिरों में नाच-गाना, संगीत, योद्धा, देवी-देवताओं और अन्य धार्मिक चित्रण देखने को मिलते हैं। ये स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं और हर साल हजारों पर्यटक यहां आते हैं।

#2 अजंता-एलोरा गुफाएं (महाराष्ट्र) अजंता-एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं और ये प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण हैं। अजंता गुफाएं 2 सदी ईसा पूर्व की हैं, जबकि एलोरा गुफाएं 6 से 10वीं सदी की बनी हुई हैं। इन गुफाओं में बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित चित्रण देखने को मिलते हैं। यहां की नक्काशी और चित्रकारी बहुत सुंदर हैं। ये स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं और हर साल हजारों पर्यटक यहां आते हैं।

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#3 ताज महल (उत्तर प्रदेश) ताज महल आगरा में स्थित सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। यह मुगल सम्राट शाहजहाँ द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। ताज महल सफेद संगमरमर से बना हुआ है और इसकी वास्तुकला बहुत सुंदर है। यह भारत का सबसे बड़ा पर्यटक आकर्षण स्थल भी माना जाता है। ताज महल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। यहां हर साल लाखों पर्यटक आते हैं और इसकी सुंदरता का आनंद लेते हैं।

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#4 हम्पी (कर्नाटक) हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रहा करता था। यह स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। हम्पी में कई मंदिर, महल, बाजार और अन्य ऐतिहासिक धरोहरें देखने को मिलती हैं। यहां की वास्तुकला बहुत सुंदर और आकर्षक है, जो आपको प्राचीन भारतीय इतिहास से रूबरू कराती है। हम्पी में हर साल हजारों पर्यटक आते हैं और इसकी सुंदरता का आनंद लेते हैं।