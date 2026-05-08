मानसून में प्रकृति का असली जादू देखना है, तो पहुंच जाएं इन 5 जगहों पर

मानसून का मौसम अपने साथ ताजगी और हरियाली लेकर आता है। यह समय है, जब प्रकृति अपनी सारी सुंदरता के साथ खिलती है। अगर आप मानसून के दौरान यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो कुछ ऐसी जगहें हैं जहां का सूर्यास्त बेहद खूबसूरत है। इन जगहों पर जाकर आप न केवल बारिश के मौसम का आनंद ले सकते हैं, बल्कि सूर्यास्त के समय का नजारा भी देख सकते हैं, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देगा।

#1 उमियाम झील, मेघालय उमियाम झील मेघालय की राजधानी शिलांग से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित एक सुंदर झील है। यह झील हरी-भरी पहाड़ियों के बीच स्थित है और इसका पानी नीला है, जो आस-पास के दृश्य को दर्शाता है। मानसून के दौरान इस झील का नजारा बेहद खास होता है, क्योंकि बारिश की बूंदें पानी पर पड़ती हैं और सूर्यास्त के समय यह जगह सोने की तरह चमकती है। यहां का माहौल बहुत शांत होता है।

#2 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपों का समूह है। यहां के समुद्र तटों पर सूर्यास्त का नजारा बेहद खूबसूरत है। मानसून के दौरान यहां बारिश होती रहती है, लेकिन इसका मजा कम नहीं होता। बारिश की बूंदें समुद्र पर पड़ती हैं और सूर्यास्त के समय यह नजारा बहुत ही मनमोहक लगता है। यहां का नीला समुद्र और नारियल के पेड़ इसे एक आदर्श पर्यटन स्थल बनाते हैं।

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#3 कुर्ग, कर्नाटक कर्नाटक राज्य में स्थित कुर्ग एक पहाड़ी इलाका है, जिसे 'कोडागु' भी कहा जाता है। यह जगह अपनी कॉफी बागानों, झरनों और हरियाली के लिए मशहूर है। मानसून के समय यहां का मौसम बहुत सुहावना रहता है और आप यहां की पहाड़ियों से सूर्यास्त का नजारा देख सकते हैं, जो बेहद खूबसूरत है। कुर्ग में आप ट्रेकिंग, जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं और स्थानीय संस्कृति को जान सकते हैं।

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#4 लोनावला, महाराष्ट्र लोनावला महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है। यहां का मौसम मानसून के दौरान बहुत अच्छा रहता है और आप यहां की पहाड़ियों से सूर्यास्त का नजारा देख सकते हैं, जो बेहद खूबसूरत होता है। लोनावला में आप कई गुफाएं देख सकते हैं, जैसे कि कार्ला गुफा, भुसे गुफा आदि। इसके अलावा आप यहां के झरनों का भी आनंद ले सकते हैं, जो मानसून में बहुत ही आकर्षक लगते हैं।