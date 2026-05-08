मानसून में घूमने के लिए बेहतरीन हैं ये जगहें, यहां का सूर्यास्त है आकर्षण का केंद्र

मानसून में घूमने के शौकीनों के लिए देश के कई हिस्से स्वर्ग समान होते हैं। इस दौरान देश के कई हिस्सों में प्राकृतिक सुंदरता अपने चरम पर होती है। खासतौर से पश्चिमी घाट में मानसून के समय हरियाली और झरनों का नजारा देखने लायक होता है। इसके अलावा पश्चिमी घाट में कई ऐसी जगहें भी हैं, जहां से सूर्यास्त का नजारा देखना यादगार हो सकता है। आइए आज हम आपको मानसून के दौरान घूमने के लिए बेहतरीन जगहें बताते हैं।

#1 मुरुजापल्ली, आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में स्थित मुरुजापल्ली एक छोटा-सा गांव है, जो अपने शानदार सूर्यास्त के लिए जाना जाता है। यह गांव कडपा जिले में स्थित है और यहां से सूर्यास्त देखने का अनुभव बेहद खास है। इस गांव की शांतिपूर्ण माहौल और प्राकृतिक सुंदरता इसे एक आदर्श पर्यटन स्थल बनाती है। यहां आकर आप प्रकृति के करीब आ सकते हैं और दिनभर की भागदौड़ से दूर सुकून के पल बिता सकते हैं।

#2 कास पठार, महाराष्ट्र महाराष्ट्र का कास पठार भी मानसून के दौरान घूमने के लिए बेहतरीन जगहों में से एक है। यह जगह अपने अनोखे फूलों के मैदानों के लिए मशहूर है, जो हर साल मानसून के बाद खिलते हैं। यहां का नजारा बहुत ही खूबसूरत है और सूर्यास्त का दृश्य तो देखने लायक है। कास पठार में आप ट्रेकिंग कर सकते हैं और प्रकृति की गोद में कुछ समय बिता सकते हैं।

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#3 वायनाड, केरलम केरलम में स्थित वायनाड एक पहाड़ी क्षेत्र है, जो अपने घने जंगलों और झरनों के लिए जाना जाता है। यहां का सूर्यास्त देखने लायक है, क्योंकि पहाड़ियों के बीच से सूरज डूबता हुआ बहुत ही सुंदर लगता है। वायनाड में आप ट्रेकिंग, कैंपिंग जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं और प्रकृति की गोद में कुछ समय बिता सकते हैं। यहां का शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता आपको सुकून का अनुभव कराएगी।

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#4 चोपटा, उत्तराखंड उत्तराखंड का चोपटा भी मानसून के दौरान घूमने के लिए बेहतरीन जगहों में से एक है। यह जगह अपने घने जंगलों और घास के मैदानों के लिए मशहूर है। यहां का सूर्यास्त देखने लायक है, क्योंकि पहाड़ियों के बीच से सूरज डूबता हुआ बहुत ही सुंदर लगता है। चोपटा में आप ट्रेकिंग, कैंपिंग जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं और प्रकृति की गोद में कुछ समय बिता सकते हैं।