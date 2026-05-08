गर्मी में घूमने का असली मजा चाहिए? ये 5 जगहें आएंगी हर युवा यात्री को पसंद

गर्मियों में छुट्टियों का इंतजार सभी को रहता है, लेकिन इस दौरान कई जगहों पर काफी गर्मी होती है। ऐसे में युवा यात्री ऐसी जगहों की ओर रूख करते हैं, जहां मौसम सुहावना हो और प्राकृतिक सुंदरता भी हो। अगर आप भी ऐसी जगहों की तलाश में हैं, तो यहां हम आपको 5 ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां गर्मियों में घूमना आपके लिए यादगार अनुभव हो सकता है।

#1 गोवा गोवा एक ऐसा राज्य है, जहां हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। यह राज्य अपने समुद्र तटों, नाइट पार्टी और कई अन्य आकर्षणों के लिए जाना जाता है। यहां पानी के खेलों का आनंद ले सकते हैं और बाजारों से खरीदारी भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहां खूबसूरत समुद्र तट हैं, जहां आप बैठकर प्रकृति के नजारों का आनंद ले सकते हैं। गोवा की खूबसूरती और संस्कृति का अनुभव यहां आकर ही लिया जा सकता है।

#2 मनाली हिमाचल प्रदेश में स्थित मनाली एक खूबसूरत पहाड़ी स्थल है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह जगह रोमांचक खेलों के शौकीनों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहां आप पैराग्लाइडिंग, नदी में राफ्टिंग, स्कीइंग, ट्रेकिंग आदि का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा मनाली में कई मंदिर भी हैं, जहां जाकर आप शांति महसूस कर सकते हैं। मनाली की वादियों में समय बिताना एक अनोखा अनुभव होता है।

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#3 कश्मीर कश्मीर को धरती पर स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। यह जगह गर्मियों में घूमने के लिए बेहतरीन है। यहां की वादियां, झीलें और बर्फ से ढकी पहाड़ियां पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। यहां आप गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम जैसी जगहें घूम सकते हैं। इसके अलावा यहां की झील में शिकारा बोटिंग करना भी एक यादगार अनुभव है। कश्मीर की खूबसूरती का आनंद लेना एक खास अनुभव होता है।

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#4 दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित दार्जिलिंग एक खूबसूरत पहाड़ी स्थल है, जो अपने चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। यहां से आप कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला के शानदार नजारों का भी आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा दार्जिलिंग में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे भी है, जो एक विश्व धरोहर स्थल है। दार्जिलिंग की सुंदरता और शांति का अनुभव यहां आकर ही किया जा सकता है।