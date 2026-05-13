शादी की सालगिरह पर घूमने के लिए बेहतरीन हैं ये 5 जगहें

शादी की सालगिरह का मौका हर जोड़े के लिए खास होता है। इस दिन को और भी खास बनाने के लिए आप अपने जीवनसाथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। भारत में ऐसी कई खूबसूरत जगहें हैं, जहां आप अपने जीवनसाथी के साथ समय बिता सकते हैं और अपनी शादी की सालगिरह का आनंद ले सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी जगहों के बारे में बताते हैं, जहां आप अपनी शादी की सालगिरह पर जा सकते हैं।

#1 गोवा गोवा अपने समुद्र तटों, पार्टी और सुंदरता के लिए मशहूर है। यहां आप अपने जीवनसाथी के साथ समय बिता सकते हैं। गोवा में कई आकर्षक जगहें हैं, जैसे कि अगुआड़ा किला, दूधसागर झरना और बासुसी पहाड़ियां। इसके अलावा आप यहां के स्थानीय बाजारों में खरीदारी भी कर सकते हैं और गोवा के स्वादिष्ट खाने का आनंद ले सकते हैं। यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता आपकी सालगिरह को यादगार बना देंगे।

#2 गुलमर्ग अगर आप ठंडे मौसम और बर्फबारी का मजा लेना चाहते हैं, तो गुलमर्ग आपके लिए बेहतरीन जगह हो सकती है। जम्मू-कश्मीर में स्थित यह हिल स्टेशन अपने स्की रिसॉर्ट्स और हरे-भरे मैदानों के लिए जाना जाता है। यहां आप स्कीइंग कर सकते हैं, घुड़सवारी कर सकते हैं, या बस प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। गुलमर्ग का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता आपकी सालगिरह को यादगार बना देंगे।

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#3 उदयपुर राजस्थान का उदयपुर अपने राजसी महलों और झीलों के लिए जाना जाता है। यहां आकर आप राजस्थानी संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं। उदयपुर में सिटी पैलेस, लेक पैलेस और सज्जनगढ़ पैलेस जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। इसके अलावा आप यहां की झीलों पर नाव की सवारी कर सकते हैं और स्थानीय बाजारों में खरीदारी भी कर सकते हैं। उदयपुर की राजसी सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहर आपकी सालगिरह को खास बना देंगे।

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#4 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अगर आप समुद्र तटों और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना चाहते हैं, तो अंडमान और निकोबार आपके लिए आदर्श स्थान हो सकता है। यहां की सफेद रेत वाली तटरेखाएं, साफ पानी और हरी-भरी पेड़-पौधे आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। इसके अलावा आप यहां गोता लगा सकते हैं, या बस समुद्र तट पर आराम कर सकते हैं। अंडमान और निकोबार की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल आपकी सालगिरह को यादगार बना देंगे।