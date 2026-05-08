मानसून में कपल्स के लिए जन्नत हैं ये 5 जगहें, छुट्टी बन जाएगी यादगार

मानसून का समय रोमांस और प्यार का होता है। इस दौरान बारिश की बूंदें और हरियाली एक जादुई माहौल बनाती हैं। अगर आप अपने साथी के साथ कुछ खास पल बिताना चाहते हैं, तो मानसून के दौरान घूमने के लिए कई खूबसूरत जगहें हैं। आइए जानते हैं 5 ऐसी जगहों के बारे में, जहां आप इस मौसम में कपल की छुट्टी मनाकर एक यादगार अनुभव प्राप्त कर सकते हैं।

#1 महाबलेश्वर महाराष्ट्र में स्थित महाबलेश्वर एक खूबसूरत पहाड़ी स्थान है, जो अपने स्ट्रॉबेरी बागानों और झरनों के लिए जाना जाता है। यहां की ठंडी हवा और हरियाली आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। मानसून के दौरान यहां की हरियाली और भी खूबसूरत हो जाती है। आप यहां पैदल चलने के रास्तों पर घूम सकते हैं, जहां से पहाड़ों और घाटियों का अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। यहां के खाने का स्वाद भी बेहतरीन होता है।

#2 लोनावला मुंबई के पास स्थित लोनावला एक प्रसिद्ध पहाड़ी स्थान है, जहां हर साल कई लोग घूमने आते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल इसे कपल के लिए आदर्श बनाते हैं। मानसून के दौरान यहां की हरियाली और भी खिल उठती है, जिससे यह जगह और भी आकर्षक लगती है। लोनावला में आप कंडाला झरना, भुसी बांध और लोणागढ़ किला जैसी जगहों का आनंद ले सकते हैं। यहां के पहाड़ी दृश्य भी बहुत मनमोहक होते हैं।

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#3 कुन्नूर तमिलनाडु में स्थित कुन्नूर एक खूबसूरत पहाड़ी स्थान है, जो अपने चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। यहां की ठंडी हवा और हरियाली आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। मानसून के दौरान यहां की हरियाली और भी सुंदर हो जाती है। कुन्नूर में आप ऊटी झील, डोड्डाबेट्टा चोटी और नीडल रॉक व्यू पॉइंट जैसी जगहों का आनंद ले सकते हैं। यहां की चाय का स्वाद भी बहुत ही लाजवाब होता है।

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#4 मुन्नार केरलम में स्थित मुन्नार एक खूबसूरत पहाड़ी स्थान है, जो अपने चाय बागानों और पहाड़ियों के लिए मशहूर है। यहां की ठंडी हवा और हरियाली आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। मानसून के दौरान यहां की हरियाली और भी सुंदर हो जाती है। मुन्नार में आप अनामुडी चोटी, अट्टुकल झरना और कुडला मणिक्कन चोटी जैसी जगहों का आनंद ले सकते हैं। यहां की चाय का स्वाद भी बहुत ही लाजवाब होता है।