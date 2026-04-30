गर्मियों में परिवार के साथ बजट में घूमने के लिए बेहतरीन हैं ये 5 जगहें

गर्मियों की छुट्टियों में परिवार के साथ घूमने का प्लान बनाना एक अच्छा विचार हो सकता है। इसके लिए ऐसी जगहें चुनें, जहां न केवल प्राकृतिक सुंदरता हो, बल्कि वहां का माहौल भी शांतिपूर्ण हो। इसके अलावा ऐसी जगहों पर जाने से खर्चा भी कम होगा। यहां हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे, जहां आप कम खर्च में अपने परिवार के साथ एक यादगार समय बिता सकते हैं।

#1 कश्मीर कश्मीर को 'धरती का स्वर्ग' कहा जाता है और यह अपने पहाड़ों, झीलों और बागानों के लिए मशहूर है। यहां आप गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम जैसी जगहों का आनंद ले सकते हैं। गर्मियों में यहां का मौसम सुहावना रहता है, जिससे यह घूमने के लिए आदर्श स्थान है। कश्मीर में आप शिकारा नाव की सवारी, गुलमर्ग की रस्सी यात्रा और सोनमर्ग की पैदल यात्रा का आनंद ले सकते हैं। यहां का प्राकृतिक सौंदर्य आपको बहुत पसंद आएगी।

#2 दार्जिलिंग दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो अपनी चाय बागानों और कंचनजंगा पर्वत श्रंखला के लिए जाना जाता है। यहां से सूर्योदय का दृश्य देखने लायक होता है। गर्मियों में यहां का तापमान ठंडा रहता है, जिससे यह घूमने के लिए बेहतरीन जगह है। दार्जिलिंग में आप दार्जिलिंग चाय का स्वाद और हिमालयन वन्यजीव पार्क की यात्रा कर सकते हैं। यहां का शांत वातावरण परिवार के साथ समय बिताने के लिए आदर्श है।

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#3 स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित स्पीति घाटी अपनी अनोखी संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। यहां पहुंचने के लिए आपको कुछ कठिन रास्तों से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन यह यात्रा बेहद रोमांचक है। गर्मियों में यहां का तापमान ठंडा रहता है, जिससे यह घूमने के लिए बेहतरीन जगह है। स्पीति घाटी में आप कीब मठ, हिक्किम गांव, कंजुम चोटी और चिचम ब्रिज की यात्रा कर सकते हैं।

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