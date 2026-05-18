सुबह-सुबह सूर्योदय के समय ये 5 स्थान हैं बेहद खूबसूरत, एक बार जरूर जाएं

सूर्योदय का समय एक ऐसा क्षण होता है, जब प्रकृति अपनी सुंदरता और शांति के साथ नए दिन का स्वागत करती है। यह समय न केवल आंखों को सुकून देता है, बल्कि मन को भी शांति का अनुभव कराता है। भारत में कई ऐसे स्थान हैं, जहां सूर्योदय का नजारा बेहद खूबसूरत है और इन्हें देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं। आइए आज हम आपको भारत के 5 बेहतरीन स्थानों के बारे में बताते हैं।

#1 काशी का भव्य सूर्योदय उत्तर प्रदेश में स्थित काशी यानी वाराणसी का सूर्योदय देखने लायक है। गंगा नदी के किनारे स्थित इस शहर में सुबह की आरती का दृश्य बहुत सुंदर है। यहां की नाव में बैठकर गंगा आरती देखना एक खास अनुभव है। इस दौरान सूरज की किरणें गंगा के पानी पर पड़कर एक सुनहरी चमक पैदा करती हैं, जो आंखों को सुकून देती हैं। यहां सुबह का समय शांति और आध्यात्मिकता से भरा होता है।

#2 ऊटी में प्राकृतिक खूबसूरती का जादू तमिलनाडु में स्थित ऊटी एक हिल स्टेशन है, जो अपनी चाय बागानों और ठंडी जलवायु के लिए जाना जाता है। यहां का सूर्योदय भी बेहद खास है। पहाड़ियों के बीच से निकलता सूरज चारों ओर सुनहरी किरणें फैलाता है, जिससे पूरा वातावरण रोशन हो जाता है। ऊटी का यह नजारा देखने लायक है और लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। यहां का ठंडा मौसम और ताजगी भरी हवा भी इस अनुभव को और भी खास बना देती है।

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#3 जैसलमेर का सुनहरा सूर्योदय राजस्थान में स्थित जैसलमेर अपने सुनहरे रेगिस्तान और किले के लिए मशहूर है। यहां का सूर्योदय भी बहुत सुंदर है। रेगिस्तान में उठती रेत की लहरें जब सूरज की किरणों से चमकती हैं, तो एक सुनहरा दृश्य प्रस्तुत करती हैं। सुबह-सुबह ऊंट की सवारी करते हुए इस नजारे को देखना एक खास अनुभव हो सकता है। जैसलमेर का यह सुनहरा सूर्योदय लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है और उन्हें एक अनोखा अनुभव प्रदान करता है।

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#4 कोडाइकनाल का प्राकृतिक जादू तमिलनाडु में स्थित कोडाइकनाल एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जहां का सूर्योदय बहुत मशहूर है। पहाड़ियों के बीच से निकलता सूरज और उसके चारों ओर फैली हरियाली इस अनुभव को यादगार बनाती है। यहां का ठंडा मौसम और ताजगी भरी हवा भी इस अनुभव को और भी खास बना देती है। सुबह-सुबह यहां आना और इस नजारे को देखना एक खास अनुभव हो सकता है।