लद्दाख के खूबसूरत मठ

लद्दाख के ये 5 मठ हैं आध्यात्मिक शांति के लिए बेहतरीन, जरूर जाएं

लेखन अंजली 12:39 pm Jun 16, 202612:39 pm

क्या है खबर?

लद्दाख भारत के सबसे ऊंचे हिस्सों में से एक है, जो हिमालय की गोद में स्थित है। यह अपने खूबसूरत पहाड़ों, झीलों और संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां कई प्राचीन मठ भी हैं, जो आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराने में मदद करते हैं। ये मठ न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि पर्यटकों को प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर का भी अनुभव कराते हैं। आइए लद्दाख के 5 प्रमुख मठों के बारे में जानते हैं।