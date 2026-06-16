लद्दाख के ये 5 मठ हैं आध्यात्मिक शांति के लिए बेहतरीन, जरूर जाएं
क्या है खबर?
लद्दाख भारत के सबसे ऊंचे हिस्सों में से एक है, जो हिमालय की गोद में स्थित है। यह अपने खूबसूरत पहाड़ों, झीलों और संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां कई प्राचीन मठ भी हैं, जो आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराने में मदद करते हैं। ये मठ न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि पर्यटकों को प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर का भी अनुभव कराते हैं। आइए लद्दाख के 5 प्रमुख मठों के बारे में जानते हैं।
#1
हेमिस मठ
हेमिस मठ लद्दाख का सबसे बड़ा और प्रमुख मठ है, जो लेह से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित है। यह भगवान बुद्ध को समर्पित है और यहां हर साल हेमिस महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें पारंपरिक नृत्य और अनुष्ठान होते हैं। इस मठ की स्थापना 11वीं सदी में हुई थी और यह तिब्बती शैली की इमारत का बेहतरीन उदाहरण है। यहां की दीवारों पर बनी कला और पुराने ग्रंथों का संग्रहालय भी देखने लायक हैं।
#2
थिकसे मठ
थिकसे मठ लेह से लगभग 20 किलोमीटर दूर जांस्कर घाटी पर स्थित है। यह अपने विशाल 15 मीटर ऊंचे भगवान बुद्ध की प्रतिमा के लिए मशहूर है, जिसे देखने दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं। इस मठ का मुख्य मंदिर भी बहुत सुंदर है, जिसमें भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं वाली मूर्तियां स्थापित हैं। थिकसे मठ की इमारत तिब्बती शैली में है और यहां की दीवारों पर बनी कला भी बेहद आकर्षक है।
#3
अल्ची मठ
अल्ची मठ लेह से लगभग 70 किलोमीटर दूर सिंधु नदी किनारे स्थित है। यह मठ अपनी अनोखी इमारत और दीवारों पर बनी कला के लिए जाना जाता है, जो हिंदू, बौद्ध और मुस्लिम संस्कृति का मिश्रण प्रस्तुत करती हैं। अल्ची मठ की स्थापना 11वीं सदी में हुई थी और यह लद्दाख के सबसे पुराने मठों में से एक है। यहां की दीवारों पर बनी कला बेहद नाजुक और सुंदर है, जो पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है।
#4
स्पितुक मठ
स्पितुक मठ लेह हवाई अड्डे के पास स्थित है, जो अपनी सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता है। इस मठ की स्थापना 14वीं सदी में हुई थी और यह भगवान बुद्ध समेत अन्य देवी-देवताओं की मूर्तियां और पुराने ग्रंथों का संग्रहालय के लिए मशहूर है। स्पितुक मठ की इमारत तिब्बती शैली में है, जिसमें लकड़ी की नक्काशी और रंगीन चित्रकारी शामिल हैं। यहां की दीवारों पर बनी कला भी बहुत आकर्षक है।
#5
शंकार मठ
शंकार मठ लेह से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है। यह मठ अपनी अनोखी इमारत और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। शंकार मठ की स्थापना 8वीं शताब्दी में हुई थी और यह भगवान बुद्ध समेत अन्य देवी-देवताओं की मूर्तियां और पुराने ग्रंथों का संग्रहालय के लिए मशहूर है। यहां की दीवारों पर बनी कला बेहद आकर्षक है, जो पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है।