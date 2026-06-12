स्पॉन्डिलाइटिस होने के कारण

स्पॉन्डिलाइटिस का कारण बन सकती हैं रोजमर्रा की ये 5 गलतियां, करने से बचें

लेखन सयाली 10:48 am Jun 12, 202610:48 am

क्या है खबर?

स्पॉन्डिलाइटिस एक प्रकार की बीमारी है, जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है। यह बीमारी रीढ़ की हड्डी के जोड़ों और डिस्क्स को प्रभावित करती है, जिससे पीठ में दर्द और अकड़न हो सकती है। इस बीमारी को बढ़ाने और इसके लक्षणों को गंभीर करने में कुछ गलतियां मुख्य भूमिका निभा सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिन्हें करने से स्पॉन्डिलाइटिस के रोगियों को बचना चाहिए।