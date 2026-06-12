स्पॉन्डिलाइटिस का कारण बन सकती हैं रोजमर्रा की ये 5 गलतियां, करने से बचें
क्या है खबर?
स्पॉन्डिलाइटिस एक प्रकार की बीमारी है, जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है। यह बीमारी रीढ़ की हड्डी के जोड़ों और डिस्क्स को प्रभावित करती है, जिससे पीठ में दर्द और अकड़न हो सकती है। इस बीमारी को बढ़ाने और इसके लक्षणों को गंभीर करने में कुछ गलतियां मुख्य भूमिका निभा सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिन्हें करने से स्पॉन्डिलाइटिस के रोगियों को बचना चाहिए।
#1
भारी सामान उठाना
भारी सामान उठाने से पीठ पर अधिक दबाव पड़ता है, जो स्पॉन्डिलाइटिस के लक्षणों को बढ़ा सकता है। इससे दर्द और अकड़न की समस्या बढ़ सकती है। ऐसे में भारी सामान उठाने से बचना चाहिए और अगर जरूरी हो तो इसे उठाने के लिए किसी सहारे का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा भारी सामान उठाते समय सही तरीके का उपयोग करें, ताकि पीठ पर कम दबाव पड़े और आप सुरक्षित रह सकें।
#2
गलत तरीके से बैठना
गलत तरीके से बैठने से भी पीठ पर बुरा असर पड़ता है, खासकर जब आप लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहते हैं। इससे रीढ़ की हड्डी पर अनावश्यक दबाव पड़ता है, जो स्पॉन्डिलाइटिस के लक्षणों को बढ़ा सकता है। सही तरीके से बैठना सीखें और हर घंटे में कम से कम 5 मिनट के लिए खड़े होकर हल्की कसरत करें। इससे आपकी पीठ को आराम मिलेगा और दर्द भी कम होगा।
#3
कसरत न करना
कसरत न करने से मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं, जिससे स्पॉन्डिलाइटिस के लक्षण बढ़ सकते हैं। नियमित हल्की कसरत, जैसे कि पैदल चलना, साइकिल चलाना या योग करना आपकी मांसपेशियों को मजबूत बना सकता है और दर्द को कम कर सकता है। इसके अलावा कसरत करने से लचीलापन बढ़ता है और आप अधिक आराम महसूस करते हैं। रोजाना कुछ मिनट की कसरत से आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं।
#4
नींद की कमी
पर्याप्त नींद न लेने से शरीर पूरी तरह से आराम नहीं कर पाता, जिससे स्पॉन्डिलाइटिस के लक्षण बढ़ सकते हैं। नींद की कमी से थकान, चिड़चिड़ापन और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं, जो पीठ के दर्द को बढ़ा सकती हैं। ऐसे में रोजाना 7-8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। इससे आपका शरीर पूरी तरह से आराम कर पाता है और आप दिनभर तरोताजा महसूस करेंगे।
#5
चिंता करना
चिंता करना किसी भी बीमारी के लिए अच्छा नहीं होता, खासकर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। मानसिक तनाव शरीर पर बुरा असर डाल सकता है और दर्द को बढ़ा सकता है। इसलिए, जितना संभव हो उतना चिंता मुक्त रहने की कोशिश करें। ध्यान, योग या गहरी सांस लेने जैसी तकनीकों का अभ्यास करें, ताकि आपका मन शांत रहे और आप बेहतर महसूस करें। इसके अलावा सकारात्मक सोच अपनाएं और खुश रहने की कोशिश करें।