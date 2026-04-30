शरीर को डिटॉक्स करने में मदद कर सकती हैं ये 5 नींबू पानी की रेसिपी

नींबू पानी एक ऐसा पेय है, जो न केवल शरीर को साफ करने में मदद करता है, बल्कि यह शरीर को तरोताजा रखने में भी सहायक है। नींबू में विटामिन-C, पोटेशियम और एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद हैं। इस लेख में हम आपको नींबू पानी के कुछ अनोखे और स्वादिष्ट तरीके बताएंगे, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं और अपने दिन की शुरुआत ताजगी से कर सकते हैं।

#1 अदरक और नींबू का जूस अदरक और नींबू का जूस एक बेहतरीन पेय है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक गिलास गर्म पानी में एक चम्मच कद्दूकस किया हुआ ताजा अदरक डालें और उसे थोड़ी देर छोड़ दें, ताकि उसका रस निकल जाए। अब इसमें आधा नींबू निचोड़ें और थोड़ा शहद मिलाएं। यह पेय न केवल स्वादिष्ट होगा, बल्कि सर्दी-खांसी से राहत दिलाने में भी मदद करेगा।

#2 पुदीना और नींबू का शर्बत पुदीना और नींबू का शर्बत गर्मियों में ताजगी देने वाला पेय है, जो शरीर को ठंडक पहुंचाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पुदीने की कुछ पत्तियों को पानी में उबालें, फिर इस मिश्रण को ठंडा करके उसमें नींबू का रस मिलाएं और चीनी डालें। अब इस मिश्रण को एक गिलास में डालकर ठंडा-ठंडा परोसें। आप चाहें तो इसमें बर्फ के टुकड़े भी डाल सकते हैं, ताकि इसका स्वाद और बढ़ जाए।

Advertisement

#3 खीरे और नींबू का पानी खीरे और नींबू का पानी एक बहुत ही पौष्टिक पेय है, जो शरीर को तरोताजा रखता है और त्वचा को निखारता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा खीरा धोकर उसके पतले टुकड़े काट लें। फिर इन टुकड़ों को एक जग में डालकर ऊपर से पानी डालें और उसमें आधा नींबू निचोड़ें। अब इस मिश्रण को कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रखें ताकि इसका स्वाद बढ़ जाए। ठंडा-ठंडा परोसें।

Advertisement

#4 तुलसी और नींबू का पानी तुलसी और नींबू का पानी एक पवित्र पेय माना जाता है, जो मानसिक शांति प्रदान करता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तुलसी की कुछ पत्तियों को पानी में उबालें, फिर इस मिश्रण को ठंडा करके उसमें नींबू का रस मिलाएं और चीनी डालें। अब इस मिश्रण को एक गिलास में डालकर ठंडा-ठंडा परोसें। यह पेय गर्मियों के लिए अच्छा होता है।