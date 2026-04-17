गोवा से सस्ती हैं ये 5 अंतरराष्ट्रीय जगहें, घूमने का बना सकते हैं प्लान

गोवा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक खूबसूरत राज्य है, जो अपने समुद्र तटों और नाइटलाइफ के लिए जाना जाता है। यह पर्यटन स्थल हर साल लाखों सैलानियों को आकर्षित करता है। हालांकि, अगर आप बजट में विदेश घूमने का सपना देख रहे हैं तो गोवा छोड़कर इन 5 खूबसूरत जगहों का रुख करें। यहां आपको गोवा से भी कम खर्च में बेहतरीन अनुभव मिल सकता है।

#1 नेपाल नेपाल एक ऐसा पड़ोसी देश है, जो अपने हिमालय की ऊंचाइयों, धार्मिक स्थलों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां के काठमांडू, पोखरा और चितवन जैसे शहरों में आप संस्कृति, इतिहास और रोमांचक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। नेपाल घूमने के लिए सबसे अच्छा समय मार्च से मई और सितंबर से नवंबर तक है। यहां का मौसम न तो ज्यादा गर्म होता है और न ही ज्यादा ठंडा।

#2 थाईलैंड थाईलैंड दक्षिण-पूर्व एशिया का एक खूबसूरत देश है, जो अपने समुद्र तटों, प्राचीन मंदिरों और अलग-अलग संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहां बैंकॉक, पटाया, फुकेत और चियांग माई जैसे शहरों में आप खरीदारी, खाना और नाइटलाइफ का आनंद ले सकते हैं। थाईलैंड घूमने के लिए सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी तक है। इस समय यहां का मौसम सुहावना रहता है, जो घूमने के लिए सबसे अच्छा है।

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#3 श्रीलंका श्रीलंका एक द्वीप देश है, जो भारत के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह अपने चाय बागानों, पुराने मंदिरों और वन्यजीव पार्कों के लिए जाना जाता है। यहां की अनोखी वनस्पति और जीव-जंतु पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। श्रीलंका घूमने के लिए सबसे अच्छा समय दिसंबर से मार्च तक है। इस समय यहां का मौसम सुखद रहता है और आप विभिन्न स्थलों का आनंद ले सकते हैं। यहां की विविधता आपको एक अनोखा अनुभव प्रदान करेगी।

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#4 भूटान भूटान हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित एक छोटा सा देश है, जो अपनी खास संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां की यात्रा आपको शांति और सुकून का अनुभव कराएगी। भूटान घूमने के लिए सबसे अच्छा समय मार्च से मई और सितंबर से दिसंबर तक है। इस समय यहां का मौसम सुहावना रहता है और आप विभिन्न स्थलों का आनंद ले सकते हैं। यहां की विविधता आपको एक अनोखा अनुभव प्रदान करेगी।