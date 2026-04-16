एक ही बर्तन में बनाकर खा सकते हैं ये 5 भारतीय व्यंजन, आसान है रेसिपी

आजकल कई लोग ऐसे व्यंजनों को खाना पसंद कर रहे हैं, जिन्हें बनाने में ज्यादा समय न लगे और वे स्वादिष्ट भी हो। ऐसे व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इन्हें बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता है। आइए आज हम आपको 5 भारतीय व्यंजनों की विधि बताते हैं, जिन्हें एक ही बर्तन में बनाया जा सकता है। ये व्यंजन न केवल पौष्टिक हैं, बल्कि इनका स्वाद भी बेहतरीन है।

#1 खिचड़ी खिचड़ी एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे एक ही बर्तन में बनाया जा सकता है। इसके लिए चावल, मूंग दाल, सब्जियां और मसालों की जरूरत होती है। सबसे पहले चावल और दाल को धोकर भिगोएं, फिर एक प्रेशर कुकर में घी गर्म करके उसमें जीरा, हींग और हल्दी डालें। अब इसमें भीगी हुई दाल, चावल और कटी हुई सब्जियां डालकर पानी मिलाएं और 2-3 सीटी आने तक पकाएं। इसके बाद गरमागरम खिचड़ी पर घी डालकर परोसें।

#2 पनीर पुलाव पनीर पुलाव एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए बासमती चावल, पनीर, प्याज, टमाटर और मसालों की जरूरत होती है। सबसे पहले चावल को धोकर भिगोएं और फिर एक प्रेशर कुकर में घी गर्म करके उसमें जीरा, प्याज और टमाटर डालें। अब इसमें कटा हुआ पनीर डालें और मसाले मिलाएं। इसके बाद इसमें पानी और चावल डालकर 2-3 सीटी आने तक पकाएं, फिर इसे गरमागरम परोसें।

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#3 सब्जियों वाला उपमा उपमा एक पौष्टिक और हल्का व्यंजन है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सूजी, सब्जियां और मसालों की जरूरत होती है। सबसे पहले सूजी को सूखा भून लें और अलग रख दें। अब एक प्रेशर कुकर में तेल गर्म करके उसमें राई, उड़द दाल और मूंगफली डालें। फिर प्याज, टमाटर और अन्य सब्जियां डालें और भूनें। इसके बाद पानी मिलाएं और उबाल आने पर उसमें भुनी हुई सूजी डालें। इसे धीमी आंच पर पकाएं।

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#4 चावल की खीर खीर एक मीठा व्यंजन है, जिसे आप चावल से बना सकते हैं। इसके लिए चावल, दूध, चीनी और सूखे मेवे चाहिए। सबसे पहले चावल को धोकर पानी में भिगोएं। अब एक प्रेशर कुकर में दूध गर्म करें और उसमें चीनी मिलाएं। फिर इसमें भीगे हुए चावल डालें और धीमी आंच पर पकाएं। जब चावल पूरी तरह से पक जाएं, तब इसमें कटे हुए सूखे मेवे डालें और अच्छी तरह मिलाएं। आपकी स्वादिष्ट खीर तैयार है।