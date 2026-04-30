घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं ये 5 स्वास्थ्यवर्धक जूस, जानिए रेसिपी

जूस एक ऐसा पेय है, जो न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। यह शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ-साथ जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करता है। आज हम आपको कुछ ऐसे जूस की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं और जो रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल किए जा सकते हैं। इन जूस का सेवन आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं।

#1 गाजर और संतरे का जूस गाजर और संतरे का जूस विटामिन-A और C से भरपूर होता है, जो आंखों और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के लिए फायदेमंद है। इसे बनाने के लिए आपको ताजे गाजर और संतरे की जरूरत होगी। सबसे पहले गाजर को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इसे जूसर में डालें। इसके बाद संतरे को छीलकर उसका रस निकालें। दोनों रस को मिलाकर गिलास में डालें और ऊपर से थोड़ा सा पुदीने का पत्ता डालकर परोसें।

#2 टमाटर का जूस टमाटर का जूस पाचन में सुधार और वजन कम करने में मदद कर सकता है। इसे बनाने के लिए आपको ताजे टमाटर की जरूरत होगी। सबसे पहले टमाटर को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इसे जूसर में डालें। इसके बाद इस जूस में नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा नींबू का रस मिलाएं। इस तरह आपका स्वादिष्ट और सेहतमंद टमाटर का जूस तैयार हो जाएगा, जिसे आप किसी भी समय पी सकते हैं।

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#3 पालक और सेब का जूस पालक और सेब का जूस आयरन और फाइबर से भरपूर होता है, जो शरीर को ऊर्जा देता है। इसे बनाने के लिए आपको ताजे पालक और सेब की जरूरत होगी। सबसे पहले पालक को धोकर बारीक काट लें, फिर सेब को छीलकर उसके टुकड़े कर लें। दोनों सामग्री को जूसर में डालकर उनका रस निकाल लें। इस जूस में स्वाद के लिए अदरक का टुकड़ा भी डाल सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।

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#4 अनार का जूस अनार का जूस ऐसे तत्वों से भरपूर होता है, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाता है। इसे बनाने के लिए आपको ताजे अनार की जरूरत होगी। सबसे पहले अनार के दानों को निकाल लें, फिर इन्हें जूसर में डालकर उनका रस निकाल लें। इस जूस को छानने की जरूरत नहीं होती क्योंकि इसके बीज छोटे होते हैं। इस तरह आपका स्वास्थ्यवर्धक अनार का जूस तैयार हो जाएगा, जिसे आप रोजाना पी सकते हैं।