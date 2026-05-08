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गर्मियों में दिल के मरीज के लिए वरदान साबित हो सकते हैं ये 5 स्वास्थ्यवर्धक टिप्स
ये 5 आसान टिप्स बदल देंगी आपकी जिंदगी

गर्मियों में दिल के मरीज के लिए वरदान साबित हो सकते हैं ये 5 स्वास्थ्यवर्धक टिप्स

लेखन अंशिका शुक्ला
May 08, 2026
03:20 pm
क्या है खबर?

गर्मियों में तापमान बढ़ने से हृदय पर काफी दबाव पड़ता है, खासकर उन लोगों पर, जो पहले से ही हृदय रोग से पीड़ित हैं। इस दौरान शरीर का तापमान नियंत्रित रखना और हृदय को अतिरिक्त तनाव से बचाए रखना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे स्वास्थ्यवर्धक सुझाव देते हैं, जिन्हें अपनाकर हृदय रोगी गर्मियों में भी स्वस्थ रह सकते हैं और गर्मियों के दौरान हृदय रोग से जुड़े जोखिमों को कम कर सकते हैं।

#1

दिन में 8 से 10 गिलास पानी का करें सेवन

गर्मियों में पसीना आने से शरीर में नमक और पानी की कमी हो जाती है, जो हृदय के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए रोजाना 8 से 10 गिलास पानी का सेवन जरूर करें। इसके अतिरिक्त शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए नारियल पानी, ताजे फल का रस या अन्य तरल पदार्थों का सेवन भी करें। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और गर्मियों में होने वाली कई परेशानियों से बचाव हो सकता है।

#2

ठंडे पानी से न नहाएं

गर्मियों में ठंडे पानी से नहाना भले ही आपको ताजगी देता हो, लेकिन इससे हृदय पर बुरा असर पड़ सकता है। ठंडे पानी से नहाने पर शरीर का तापमान अचानक से नीचे आ जाता है, जिससे हृदय पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप गर्मियों में नहाने के लिए हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल करें। इसके लिए आप गर्म पानी में थोड़ा ठंडा पानी मिलाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

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#3

गर्मियों में हृदय रोगियों के लिए हाइड्रेट रहना भी है जरूरी

गर्मियों में हृदय रोगियों के लिए शरीर में पानी की कमी न होने देना जरूरी है। इसके लिए वे तरबूज, खीरा, टमाटर, खरबूजा और संतरे जैसे मौसमी फलों का सेवन कर सकते हैं। इन फलों में पानी होता है, जो शरीर में पानी की कमी को पूरा कर सकता है और शरीर को ठंडक भी देता है। इसके अतिरिक्त हृदय रोगी नारियल पानी का सेवन भी कर सकते हैं। इसमें प्राकृतिक रूप से भरपूर पोटेशियम और मैग्नीशियम मौजूद होते हैं।

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#4

घर से बाहर निकलते समय पहनें ढीले कपड़े

गर्मी और उमस से बचने के लिए ढीले और हल्के कपड़े पहनें। सूती और हल्के रंग के कपड़े सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि ये त्वचा को सांस लेने देते हैं और पसीने को जल्दी सोख लेते हैं। इसके अतिरिक्त घर से बाहर निकलते समय सिर को किसी टोपी या स्कार्फ से ढक लें। इससे सिर पर सीधा सूरज का प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही धूप से चेहरे, कान और गर्दन जैसे संवेदनशील अंगों की रक्षा हो सकेगी।

#5

नियमित रूप से व्यायाम करें

गर्मियों में भी नियमित रूप से व्यायाम करना जरूरी है, लेकिन इसके लिए सुबह और शाम का समय सबसे अच्छा है। हृदय रोगी रोजाना 30 से 45 मिनट तक तेज चलने या दौड़ने का अभ्यास करें। इससे आपका हृदय मजबूत होगा और आप गर्मियों में होने वाली बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे। इसके अतिरिक्त हृदय रोगी योग और स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। इससे शरीर का लचीलापन बढ़ेगा और पसीना भी निकलेगा।

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