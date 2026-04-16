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ये अनसुने भारतीय व्यंजन हैं असली खजाना, एक बार जरूर आजमाएं
भारतीय व्यंजनों में छिपे हैं ये रत्न, एक बार जरूर आजमाएं

ये अनसुने भारतीय व्यंजन हैं असली खजाना, एक बार जरूर आजमाएं

लेखन अंशिका शुक्ला
Apr 16, 2026
02:11 pm
क्या है खबर?

भारतीय व्यंजनों की दुनिया बहुत ही विविधतापूर्ण और समृद्ध है। यहां के खाने में हर राज्य की अपनी खासियत और अनोखे स्वाद होते हैं, लेकिन कुछ व्यंजन इतने खास होते हैं कि उन्हें 'रत्न' की तरह माना जाता है। ये व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनकी तैयारी में इस्तेमाल होने वाले अनोखे मसाले और सामग्री भी इन्हें खास बनाते हैं। आइए उन रत्नों के बारे में जानते हैं, जो भारतीय खाने में छिपे हुए हैं।

#1

कश्मीरी दम आलू

कश्मीरी दम आलू एक बहुत ही स्वादिष्ट और खास व्यंजन है, जो खासतौर पर सर्दियों में खाया जाता है। इसमें छोटे-छोटे आलू को मसालों के साथ पकाया जाता है। इसके लिए दही, प्याज, लहसुन, अदरक और कई तरह के मसालों का उपयोग किया जाता है। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें इस्तेमाल होने वाले मसाले भी इसके स्वाद को बढ़ाते हैं। इसे नान या चावल के साथ परोसा जा सकता है।

#2

रागड़ा पाटलाचा

रागड़ा पाटलाचा महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध स्नैक है, जिसमें सफेद चने की ग्रेवी बनाई जाती है। इसे पाव के साथ परोसा जाता है। इसके लिए सफेद चनों को रातभर भिगोकर उबाला जाता है और फिर इसमें मसाले मिलाए जाते हैं। यह व्यंजन चटपटा और स्वादिष्ट होता है, जिसे हर उम्र के लोग पसंद करते हैं। इसे स्ट्रीट फूड के रूप में भी खाया जाता है, लेकिन घर पर इसे बनाने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है।

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#3

मोमोज

मोमोज सिक्किम का एक लोकप्रिय स्नैक है, जो अब पूरे भारत में मशहूर हो चुका है। इसे बनाने के लिए मैदा का आटा गूंथा जाता है, जिसमें सब्जियां भरकर भाप में पकाया जाता है। मोमोज को आमतौर पर तंदूरी या भरे हुए रूप में खाया जाता है, जिन्हें चटनी के साथ परोसा जाता है। इन सभी व्यंजनों ने भारतीय खाने की दुनिया में अपनी खास पहचान बनाई है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।

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