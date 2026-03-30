बिल्लियों के लिए जहरीले होते हैं ये 5 फूल, पालने वाले लोग कभी घर न लाएं

अगर आपके पास पालतू जानवर के रूप में बिल्ली है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। खासतौर से अगर आपने अपने घर के गार्डन में फूल लगा रखे हैं तो सावधानी जरूर बरतें। कुछ ऐसे फूल होते हैं, जो बिल्लियों के लिए जहर के समान होते हैं। दरअसल, कई बार बिल्लियां इन फूलों की पत्तियों या फूलों को चाट लेती हैं, जिससे उनके शरीर में जहर फैल सकता है। घर में ये फूल लाने की गलती न करें।

#1 लिली लिली एक खूबसूरत फूल है, लेकिन यह बिल्लियों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर आपकी बिल्ली लिली के फूल या उसकी पत्तियों को चाट या सूंघ लेती है तो इससे उसकी किडनी पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके कारण बिल्लियों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए, अगर आपके पास बिल्लियां हैं तो अपने गार्डन में लिली के फूल न लगाएं।

#2 बुरांश बुरांश के फूल उत्तराखंड में पाए जाने वाले लाल सुंदर फूल हैं। इन्हें घर में लाने की गलती बिल्लियां पालने वालों को नहीं करनी चाहिए। बागवानी में उपयोग होने वाले इस लोकप्रिय फूल में ग्रेयानोटॉक्सिन पाए जाते हैं। इस पौधे के सभी भाग बिल्लियों के लिए जहरीले होते हैं और कुछ पत्तियां खाने से भी गंभीर विषाक्तता फैल सकती है। इससे बिल्लियों को लार टपकना, उल्टी, दस्त, कमजोरी, हृदय संबंधी विफलता और कोमा का सामना करना पड़ सकता है।

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#3 डैफोडिल डैफोडिल एक सुंदर फूल है, जो अक्सर वसंत के मौसम में खिलता है। हालांकि, यह भी बिल्लियों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आपकी बिल्ली डैफोडिल की पत्तियों या फूलों को चाट लेती है तो इससे उसे पेट दर्द, उल्टी और दस्त जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा डैफोडिल के कंद भी बिल्लियों के लिए जहरीले होते हैं, इसलिए इन्हें अपने गार्डन में न लगाएं।

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#4 ऑक्सालिस ऑक्सालिस एक ऐसी पौधा है, जिसकी पत्तियां त्रिकोणाकार होती हैं और यह अक्सर क्लोवर की तरह दिखती हैं। हालांकि, यह भी बिल्लियों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। अगर आपकी बिल्ली ऑक्सालिस की पत्तियों या फूलों को चाट लेती है तो इससे उसे पेट दर्द, उल्टी और दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा ऑक्सालिस के कंद भी बिल्लियों के लिए जहरीले होते हैं, इसलिए इन्हें अपने गार्डन में न लगाएं।