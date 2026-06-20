तनाव से राहत दिलाने में सहायक हैं ये 5 एक्सरसाइज, आसानी से आजमा सकते हैं

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नृत्य

नृत्य करना एक मजेदार तरीका हो सकता है अपने तनाव को दूर करने का। चाहे किसी पार्टी में हो या अकेले ही घर पर नृत्य करने से आपका मूड अच्छा होता है। इसके अलावा नृत्य करने से शरीर में खुशी का हार्मोन निकलता है, जिससे आप ज्यादा सकारात्मक महसूस करते हैं। इन सभी आसान एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप आसानी से तनाव मुक्त हो सकते हैं और जीवन का आनंद ले सकते हैं।