दादी के हाथ के ये 5 व्यंजन आज भी हैं लोगों की पसंद, जानिए इनकी रेसिपी

दादी के हाथ का खाना हमेशा से ही खास होता है। उनकी बनाई हुई चीजें न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि उनमें प्यार और देखभाल भी झलकती है। आज हम आपको कुछ ऐसे पारंपरिक व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जो दादी के किचन का अहम हिस्सा रहे हैं और आज भी लोगों के दिलों में खास जगह रखते हैं। इन व्यंजनों को बनाना आसान है और ये आपके खाने के अनुभव को और भी बेहतर बना सकते हैं।

#1 आलू की टिक्की आलू की टिक्की एक ऐसा व्यंजन है, जिसे हर कोई पसंद करता है। इसे बनाने के लिए उबले हुए आलू को मैश कर लें, फिर इसमें बेसन, हरी मिर्च, हरा धनिया और नमक मिलाकर अच्छी तरह मिला लें। अब इस मिश्रण की छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर तेल में तल लें। इसे गरमागरम परोसें। यह नाश्ता किसी भी समय खाया जा सकता है और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है।

#2 मूंग दाल का हलवा मूंग दाल का हलवा एक पारंपरिक मिठाई है जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मूंग दाल को भून लें, फिर इसे दूध में पकाएं और चीनी डालकर मीठा करें। साथ ही घी, केसर और इलायची पाउडर डालकर इसे स्वादिष्ट बनाएं। यह हलवा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। इसे किसी भी खास मौके पर बनाया जा सकता है और यह सभी को पसंद आता है।

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#3 पालक पनीर पालक पनीर एक लोकप्रिय व्यंजन है, जिसे हर घर में बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए पालक को उबालकर पीस लें और फिर इसमें पनीर के टुकड़े डालकर पकाएं। साथ ही प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर मसाले मिलाएं। इसे धीमी आंच पर पकने दें, ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं। यह सब्जी नान या रोटी दोनों के साथ अच्छी लगती है और इसका स्वाद लाजवाब है।

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#4 खिचड़ी खिचड़ी एक सेहतमंद व्यंजन है, जिसे दाल और चावल मिलाकर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दाल और चावल को धोकर भिगो दें, फिर कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें जीरा, हींग, अदरक-लहसुन डालें। अब इसमें भिगोई हुई दाल-चावल मिलाएं और पानी डालकर पकने दें। यह खिचड़ी आसानी से पचने वाली होती है और बीमारियों में भी खाई जाती है। इसके अलावा यह सेहत के लिए भी अच्छी होती है।