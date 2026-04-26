बिना ज्यादा मेहनत किए आसानी से तैयार कर सकते हैं ये 5 व्यंजन

खाना बनाना एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें आप कुछ दिनों के लिए अपने खाने को पहले से ही तैयार कर लेते हैं। इससे आपको रोजाना खाना बनाने में समय नहीं लगता और आप स्वस्थ और संतुलित भोजन कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ सरल और पौष्टिक मील प्रेप व्यंजनों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में शामिल कर सकते हैं। ये व्यंजन न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे हैं।

#1 सब्जियों का पुलाव सब्जियों का पुलाव एक बेहतरीन विकल्प है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए चावल को धोकर उबाल लें, फिर उसमें गाजर, मटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। मसाले जैसे जीरा, धनिया, हल्दी और गरम मसाला डालकर भूनें। इसके बाद उबले हुए चावल मिलाकर अच्छी तरह मिलाएं। यह पुलाव न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं, जो आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करती हैं।

#2 चने दाल की खिचड़ी चना दाल की खिचड़ी एक पौष्टिक और संतुलित भोजन है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए चावल और दाल को एक साथ धोकर भिगो लें, फिर इन्हें कुकर में पानी, नमक और हल्दी डालकर पकाएं। अलग से कटी हुई सब्जियां जैसे गाजर, मटर आदि डालकर फिर से पकाएं। इस खिचड़ी में प्रोटीन और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है।

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#3 पालक पनीर पालक पनीर एक लोकप्रिय भारतीय व्यंजन है, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए पालक को उबालकर पीस लें ताकि उसका पेस्ट तैयार हो जाए। अलग से टुकड़ों में कटा हुआ पनीर तल लें या सेंक लें। अब कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें जीरा, प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें और भूनें, फिर इसमें पालक का पेस्ट मिलाएं और मसाले डालकर पकाएं। अंत में तले हुए पनीर के टुकड़े मिलाकर परोसें।

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#4 आलू गोभी आलू गोभी एक साधारण, लेकिन स्वादिष्ट सब्जी है, जिसे आप रोजमर्रा में बना सकते हैं। इसके लिए फूलगोभी को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और आलू को छीलकर टुकड़ों में काट लें। अब कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें जीरा, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें और भूनें, फिर इसमें फूलगोभी और आलू डालकर धीमी आंच पर पकाएं। मसाले जैसे हल्दी, लाल मिर्च, धनिया आदि मिलाकर पकाने पर यह सब्जी तैयार हो जाएगी।