डिनर के लिए जल्दी बन जाते हैं ये व्यंजन, आसान है बनाने का तरीका

कई लोग डिनर में कुछ ऐसा बनाना पसंद करते हैं, जो न केवल स्वादिष्ट हो बल्कि जल्दी भी बन जाए। खासकर आलसी दिन पर तो यह और भी जरूरी हो जाता है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसी डिनर रेसिपी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप 15 से 20 मिनट में ही तैयार कर सकते हैं। साथ ही ये व्यंजन आपके और आपके परिवार के लिए पौष्टिक भी होंगे।

#1 सब्जी वाला उपमा सबसे पहले सूजी को बिना तेल में हल्का भून लें और उसे एक प्लेट में निकाल लें। अब उसी कढ़ाई में थोड़ा तेल गर्म करके उसमें राई, उड़द दाल, मूंग दाल, करी पत्ता और हरी मिर्च डालकर भूनें। इसके बाद इसमें बारीक कटी सब्जियां जैसे गाजर, मटर और शिमला मिर्च डालें और थोड़ी देर पकने दें। फिर इसमें पानी, नमक और भुनी हुई सूजी डालकर इसे ढककर पकने दें। जब पानी सूख जाए तो इसे गर्मागर्म परोसें।

#2 आलू के परांठे सबसे पहले गेहूं के आटे में नमक मिलाकर पानी डालते हुए गूंद लें। अब उबले हुए आलू को मैश करके उसमें बारीक कटी हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा-सा अमचूर पाउडर मिलाएं। इसके बाद गूंदे हुए आटे से छोटी-छोटी लोईयां बनाकर उनके बीच में आलू का मिश्रण भरें और परांठे बेल लें। फिर तवे पर दोनों तरफ से तेल लगाकर इन्हें सेंकें। इसके बाद इन्हें दही के साथ परोसें।

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#3 मसाला डोसा सबसे पहले चावल और उड़द दाल को पानी में भिगोएं, फिर इन्हें पीस लें। अब इसमें नमक डालकर मिश्रण को अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इडली के घोल को थोड़ा पतला करने के लिए उसमें थोड़ा पानी मिलाएं। फिर एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करके उसमें सरसों के दाने और मूंगफली भूनें। इसके बाद इसमें बारीक कटी हरी मिर्च, करी पत्ता और हल्दी पाउडर डालकर इसे एक मिनट तक भूनें। अब इसमें उबले आलू और नमक मिलाएं।

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#4 पनीर भुर्जी सबसे पहले कद्दूकस किए हुए पनीर को एक बर्तन में निकाल लें। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें जीरा, हींग, बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटा प्याज, बारीक कटी टमाटर और नमक डालकर इसे अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला मिलाकर इसे अच्छी तरह पकाएं। अब इसमें कद्दूकस किया हुआ पनीर मिलाएं और इसे 2-3 मिनट पकाने के बाद गर्मागर्म परोसें।