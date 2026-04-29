20 मिनट में आसानी से बनाएं जा सकते हैं ये 5 व्यंजन, जानिए रेसिपी

डिनर के लिए कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पोषक तत्वों से भरपूर हो? इसके लिए आपको ज्यादा समय भी नहीं देना पड़ेगा। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे स्वादिष्ट और पौष्टिक डिनर व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप महज 20 मिनट में तैयार कर सकते हैं। इन व्यंजनों को बनाने में ज्यादा सामान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ये आपके परिवार को खुश कर देंगे।

#1 पनीर भुर्जी कैसे बनाएं सबसे पहले एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटा प्याज और टमाटर भूनें। अब इसमें हल्दी, लाल मिर्च, नमक और गरम मसाला पाउडर मिलाएं, फिर इस मिश्रण में कदूकस किया हुआ पनीर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इसमें बारीक कटी शिमला मिर्च और हरा धनिया मिलाएं। कुछ मिनट तक इस मिश्रण को पकाने के बाद इसे गरमागरम परोसें। इससे आप अपने परिवार को एक नया स्वाद दे सकते हैं।

#2 दाल का खिचड़ी बनाने की विधि सबसे पहले मूंग दाल को 30 मिनट के लिए पानी में भिगोएं, फिर चावल को धोकर 10 मिनट के लिए पानी में भिगो दें। अब एक प्रेशर कुकर में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग, बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटा प्याज और बारीक कटी टमाटर डालकर भूनें। इसके बाद इसमें दाल, चावल, हल्दी, नमक और पानी मिलाएं, फिर प्रेशर कुकर को ढक्कन लगाकर बंद करें और 3 सीटी आने के बाद खिचड़ी को परोसें।

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#3 आलू की सब्जी कैसे बनाएं सबसे पहले आलू को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काटें, फिर एक पैन में तेल गर्म करके उसमें हींग, जीरा, बारीक कटी हरी मिर्च और हल्दी पाउडर डालें। अब इसमें आलू डालकर अच्छी तरह मिलाएं और पानी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और हरा धनिया डालकर मिलाएं। ढक्कन लगाकर आलू को 15 मिनट तक पकाएं। अब आलू की सब्जी को रोटी या चावल के साथ गरमागरम परोसें।

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#4 चने की दाल का खिचड़ी बनाने की रेसिपी सबसे पहले चने की दाल को 30 मिनट पानी में भिगोएं, फिर चावल को धोकर 10 मिनट के लिए पानी में भिगो दें। अब एक प्रेशर कुकर में घी गर्म करें और उसमें जीरा, हींग, बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटा प्याज और बारीक कटी टमाटर डालकर भूनें। इसके बाद इसमें दाल, चावल, हल्दी, नमक और पानी मिलाएं, फिर प्रेशर कुकर को ढक्कन लगाकर बंद करें और 3 सीटी आने के बाद खिचड़ी को परोसें।