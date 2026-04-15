केवल 10 मिनट में बन जाएंगे ये 5 स्वादिष्ट भारतीय व्यंजन

आजकल कई लोग कामकाजी हैं और ऐसे में उन्हें खाना बनाने के लिए ज्यादा समय नहीं मिल पाता है। इस कारण वे कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं, जो जल्दी तैयार हो जाए और स्वादिष्ट भी हो। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे स्वादिष्ट भारतीय व्यंजनों की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जिन्हें 10 मिनट में ही बनाया जा सकता है और ये रोजाना खाए जाने के लिए भी अच्छे हैं।

#1 दही के साथ उपमा सबसे पहले एक पैन में तेल गर्म करके उसमें राई, उरद दाल, करी पत्ते और हरी मिर्च डालकर भूनें। अब इसमें बारीक कटी हुई सब्जियां जैसे गाजर, शिमला मिर्च और हरी मटर डालकर पकाएं। इसके बाद इसमें नमक, हल्दी पाउडर और सूजी डालकर मिलाएं, फिर इसमें पानी डालकर इसे ढक दें। जब सूजी पक जाए तो इसे एक कटोरे में दही के साथ गर्मागर्म परोसें।

#2 आलू के चिप्स सबसे पहले एक पैन में तेल गर्म करें, फिर उसमें पतले-पतले कटे हुए आलू डालें और उन्हें सुनहरा भूरा होने तक तलें। अब एक कटोरी में लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, काला नमक और थोड़ा-सा नमक डालकर मिलाएं। इसके बाद तले हुए आलू के चिप्स पर इस मसाले का छिड़काव करके इन्हें गर्मागर्म परोसें।

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#3 हरी मिर्च का परांठा सबसे पहले एक परात में गेहूं के आटे को नमक के साथ मिलाएं, फिर इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई पत्तेदार धनिया और थोड़ा-सा तेल डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद पानी डालकर नरम आटा गूंथ लें, फिर आटे की लोई लेकर पराठा बेलें और इसे गर्म तेल में तवे पर सेंक लें।अब इसे दही के साथ गर्मागर्म परोसें।

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#4 प्याज की सब्जी सबसे पहले एक पैन में तेल गर्म करके उसमें जीरा, हींग, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और अमचूर पाउडर डालकर भूनें। अब इसमें बारीक कटी हुई प्याज डालकर उन्हें नरम होने तक भूनें, फिर इसमें उबले हुए आलू डालें और इन्हें अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इसे गर्मागर्म रोटी या चावल के साथ परोसें।