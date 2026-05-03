सूखे खजूर से बनाए जा सकते हैं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, स्वाद में होते हैं लाजवाब

सूखे खजूर एक सेहतमंद और पौष्टिक फल है, जिसका उपयोग कई तरह के व्यंजनों में किया जा सकता है। यह न केवल मिठास देता है, बल्कि इसमें कई जरूरी पोषक तत्व भी होते हैं। सूखे खजूर से बनने वाले व्यंजन स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। आइए जानते हैं सूखे खजूर से बनने वाले कुछ खास व्यंजनों की रेसिपी , जो आपके खाने का मजा बढ़ा देंगे।

#1 सूखे खजूर की खीर सूखे खजूर की खीर एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे दूध और चावल के साथ बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले चावल को धोकर भिगो दें, फिर उसे दूध में उबालें। जब चावल पक जाएं तो उसमें बारीक कटे हुए सूखे खजूर डालें और मध्यम आंच पर पकने दें। इसके बाद इसमें इलायची पाउडर और चीनी मिलाकर कुछ देर पकाएं। अंत में कटे हुए मेवे डालकर सजाएं और गर्मा-गर्म परोसें।

#2 सूखे खजूर की चटनी सूखे खजूर की चटनी एक बेहतरीन साइड डिश है, जिसे आप किसी भी खाने के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सूखे खजूर को पानी में भिगोकर नरम करें, फिर इन्हें मिक्सी में पीस लें। इसके बाद इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और नींबू का रस मिलाकर अच्छी तरह मिलाएं। यह चटनी दही वड़ा या समोसा के साथ बहुत अच्छी लगती है। इसे आप चाट के ऊपर डालकर भी खा सकते हैं।

Advertisement

#3 सूखे खजूर का हलवा सूखे खजूर का हलवा एक स्वादिष्ट मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले घी में सूखे खजूर को भूनें। फिर इसमें सूजी डालकर अच्छी तरह भूनें, जब तक कि वह सुनहरी न हो जाए। अब इसमें दूध डालकर पकाएं और चीनी मिलाएं, जब तक कि हलवा गाढ़ा न हो जाए। अंत में इलायची पाउडर और कटे हुए मेवे डालकर सजाएं और गर्मा-गर्म परोसें।

Advertisement

#4 सूखे खजूर की बर्फी सूखे खजूर की बर्फी एक खास मिठाई है, जिसे त्योहारों पर बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले मावा को घी में भूनें, जब तक कि वह सुनहरा न हो जाए। फिर इसमें बारीक कटे हुए सूखे खजूर मिलाएं। अब इसमें चीनी मिलाकर अच्छी तरह पकाएं, जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। इस मिश्रण को थाली में फैलाकर ठंडा हो जाने दें, फिर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें।