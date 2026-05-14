पूर्वोत्तर राज्यों में बांस की नई पत्तियों से बनाए जाते हैं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन

बांस के नए पत्तियां अपने अनोखे स्वाद और पोषक तत्वों के लिए जानी जाती हैं। ये पत्तियां न केवल खाने में स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि इनमें मौजूद विटामिन्स और खनिज स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होते हैं। पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में बांस के नए पत्तियों से कई पारंपरिक और स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। आइए आज हम आपको इन व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर आसानी से बनाया जा सकता है।

#1 बांस के नए पत्तियों की सब्जी बांस के नए पत्तियों की सब्जी एक पारंपरिक असमिया व्यंजन है, जिसे अपने खास मसालों और ताजगी भरे स्वाद के लिए जाना जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बांस की नई पत्तियों को धोकर काट लें, फिर इन्हें प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च के साथ पकाएं। इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और नमक मिलाकर अच्छी तरह पकाएं। अंत में इसमें नारियल का दूध डालकर कुछ मिनट तक पकाएं और गर्मागर्म चावल के साथ परोसें।

#2 बांस की नई पत्तियों का अचार बांस की नई पत्तियों का अचार एक अनोखा और स्वादिष्ट अचार है, जिसे आप किसी भी भोजन के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए बांस की नई पत्तियों को छोटे टुकड़ों में काट लें और धूप में सुखा लें। फिर सरसों का तेल गर्म करके उसमें मेथी दाना, सौंफ दाना और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें। इसके बाद इसमें सुखे हुए बांस की नई पत्तियां डालकर अच्छी तरह मिलाएं और नमक डालकर कुछ दिनों तक धूप में रखें।

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#3 बांस की नई पत्तियों की पकौड़ी अगर आपको नाश्ता पसंद है, तो बांस की नई पत्तियों की पकौड़ी जरूर आजमाएं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बेसन में हल्दी, मिर्च पाउडर, अजवाइन और नमक मिलाकर घोल तैयार करें। अब इसमें बांस की नई पत्तियों के छोटे-छोटे टुकड़े डालें। इसके बाद तेल गर्म करके इस घोल को छोटे-छोटे भागों में डालें और सुनहरा होने तक तलें। इसे चाय के साथ परोसें।

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#4 बांस की नई पत्तियों की सब्जी बांस की नई पत्तियों की सब्जी एक पौष्टिक सब्जी है, जिसे आप रोजाना अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को तेल में भूनें। अब इसमें कटे हुए टमाटर डालकर पकाएं जब तक कि वे नरम न हो जाएं, फिर इसमें कटे हुए बांस की नई पत्तियां डालें और हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक डालकर अच्छी तरह पकाएं। गर्मागर्म रोटी या चावल के साथ परोसें।