घर को सजाने से जुड़ी ये 5 गलतियां आपके कमरे को दिखा सकती हैं छोटा

घर की सजावट करना एक कला है, जिसमें छोटी-छोटी गलतियां बड़ी समस्या बन सकती हैं। खासकर जब बात छोटे कमरों की आती है तो सजावट करते समय ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कई बार हम अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो हमारे कमरे को और भी छोटा दिखा सकती हैं। इस लेख में हम कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में जानेंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए। ऐसा करके आपका कमरा बड़ा और खुला दिखेगा।

#1 बड़े फर्नीचर का चुनाव छोटे कमरों में बड़े फर्नीचर का इस्तेमाल करना एक आम गलती है। यह कमरे को और भी छोटा दिखाता है और उसमें जगह की कमी महसूस होती है। इसलिए, छोटे फर्नीचर का चुनाव करें, जो कमरे में आसानी से फिट हो सकें और उसे खुला दिखाएं। इसके अलावा हल्के रंगों के फर्नीचर का उपयोग करने से भी कमरा बड़ा और हवादार लगेगा। इस तरह आप अपने छोटे कमरे को भी सुंदर और आरामदायक बना सकते हैं।

#2 गहरे रंगों का प्रयोग गहरे रंगों का प्रयोग भी छोटे कमरों में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। दीवारों पर नीला, हरा या काला जैसे गहरे रंग लगाने से कमरा छोटा और बंद-सा लगता है। बेहतर होगा कि आप हल्के रंगों का चयन करें, जैसे सफेद, पीला या हल्का नीला। ये रंग कमरे को खुला और बड़ा दिखाते हैं। इसके अलावा हल्के रंगों से रोशनी भी बेहतर तरीके से फैलती है, जिससे कमरा अधिक उजला महसूस होता है और उसमें ताजगी बनी रहती है।

Advertisement

#3 ज्यादा सजावट करना बहुत ज्यादा सजावट करना भी एक बड़ी गलती हो सकती है। हम अपने पसंदीदा सामानों को हर जगह रखते हैं ताकि वे दिखें। हालांकि, इससे कमरा उलझा हुआ सा लगता है और उसमें जगह कम पड़ जाती है। बेहतर होगा कि आप कुछ खास चीजों को ही प्रमुखता दें और बाकी सामानों को व्यवस्थित तरीके से रखें। इस तरह से आपका कमरा साफ-सुथरा रहेगा और उसमें अधिक जगह भी महसूस होगी।

Advertisement

#4 मोटे पर्दों का इस्तेमाल मोटे पर्दे लगाने से कमरे में अंधेरा छा जाता है और यह बंद सा लगता है। खासकर अगर खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगे हों तो रोशनी अंदर नहीं आ पाती, जिससे कमरा छोटा और उदास सा दिखता है। बेहतर होगा कि आप हल्के रंग के पतले पर्दों का उपयोग करें, ताकि रोशनी अच्छी तरह से अंदर आ सके और कमरा खुला हुआ लगे। इसके अलावा पर्दों के लिए हल्के रंगों का चयन करने से भी कमरा बड़ा दिखेगा।