सार्वजनिक परिवहन के लिए बेहतरीन हैं ये 5 देश, यात्रा करना है आसान

सार्वजनिक परिवहन का मतलब है कि सरकार अपने नागरिकों को परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए धन और संसाधनों का उपयोग करती है। यह आमतौर पर सस्ती होती हैं और इनका उपयोग करने से पर्यटक भी अधिक यात्रा कर सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे देशों के बारे में बताते हैं, जहां का सार्वजनिक परिवहन बहुत ही बेहतरीन है, जिससे यात्रा करना काफी आसान है और पर्यटकों को भी इनका आनंद लेने का मौका मिलता है।

#1 जापान जापान में सार्वजनिक परिवहन दुनिया में सबसे अच्छे में से एक है। यहां ट्रेनें और बसें समय पर चलती हैं और बहुत साफ होती हैं। टोक्यो शहर में मेट्रो ट्रेन की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा यहां पर टोक्यो के आसपास की जगहों पर जाने के लिए भी कई ट्रेनें हैं। इनमें से एक है हाकोने, जो फुजी पर्वत के पास स्थित है। यहां के लिए आप हाकोने पास का इस्तेमाल कर सकते हैं।

#2 नीदरलैंड्स नीदरलैंड्स में भी सार्वजनिक परिवहन काफी अच्छा है। यहां पर ट्रेनें, बसें, ट्राम, फेरी और मेट्रो ट्रेन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। नीदरलैंड्स में 3,000 से अधिक किलोमीटर लंबी ट्रेन की लाइनें हैं, जो पूरे देश में फैली हुई हैं। यह लाइनें पूरे देश को जोड़ती हैं और इन्हें संचालित करने के लिए 400 से अधिक स्टेशन हैं। यहां पर आप ओवी-चिपकार्ड का इस्तेमाल करके सार्वजनिक परिवहन का आनंद ले सकते हैं।

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#3 सिंगापुर सिंगापुर में भी सार्वजनिक परिवहन काफी अच्छा है। यहां पर मेट्रो ट्रेन की सुविधाएं काफी अच्छी हैं, लेकिन मेट्रो ट्रेन की टिकट खरीदने के लिए आपको लंबी कतार में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। आप सिंगापुर में कहीं भी जाने के लिए सिंगापुर मेट्रो ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर आप सिंगापुर की बसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर आप ईज़ी-लिंक कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

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#4 स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड में भी सार्वजनिक परिवहन काफी अच्छा और सुविधाजनक है। यहां पर ट्रेनें, बसें और ट्राम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्विट्जरलैंड में 5,000 किलोमीटर लंबी ट्रेन की लाइनें हैं, जो पूरे देश में फैली हुई हैं। यह लाइनें पूरे देश को जोड़ती हैं और इन्हें संचालित करने के लिए 600 से अधिक स्टेशन हैं। यहां पर आप स्विस यात्रा पास का इस्तेमाल करके सार्वजनिक परिवहन का आनंद ले सकते हैं।