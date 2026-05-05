उत्तराखंड में स्थित है ये 5 खूबसूरत गांव, जानिए इनकी खासियत

उत्तराखंड एक खूबसूरत राज्य है। यह अपने पहाड़ी गांवों के लिए जाना जाता है, जो प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर का मेल हैं। यहां के गांवों में आपको हरे-भरे जंगल, बर्फ से ढके पहाड़ और शांत नदियां देखने को मिलती हैं। अगर आप शहर की भागदौड़ से दूर शांति और सुकून की तलाश में हैं, तो उत्तराखंड के ये गांव आपके लिए एक आदर्श स्थान हो सकते हैं।

#1 मुनस्यारी (पिथौरागढ़) मुनस्यारी पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक खूबसूरत गांव है, जो हिमालय की गोद में बसा हुआ है। यहां से पंचचुली पर्वत श्रृंखला का दृश्य बेहद आकर्षक है। मुनस्यारी में पैदल यात्रा के कई रास्ते हैं, जो आपको बर्फ से ढके पहाड़ों के करीब ले जाते हैं। इस गांव में आप स्थानीय संस्कृति को करीब से देख सकते हैं और यहां के लोगों की मेहमाननवाजी का आनंद ले सकते हैं।

#2 कसमारिया (नैनीताल) कसमारिया नैनीताल जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां के घने जंगल, साफ-सुथरी नदियां और शांत माहौल इसे पर्यटकों के बीच लोकप्रिय बनाते हैं। कसमारिया में आप पैदल यात्रा कर सकते हैं और स्थानीय वनस्पति और जीव-जंतु देख सकते हैं। यहां की ताजगी भरी हवा और शांत माहौल में समय बिताना एक अनोखा अनुभव है।

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#3 कफनी ग्लेशियर (अल्मोड़ा) कफनी ग्लेशियर अल्मोड़ा जिले में स्थित एक अनोखा स्थान है, जहां आप बर्फ से ढके ग्लेशियर को देख सकते हैं। यह स्थान पैदल यात्रा के शौकीनों के लिए स्वर्ग जैसा है, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ती है। कफनी ग्लेशियर तक पहुंचने का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन वहां पहुंचकर मिलने वाला दृश्य सारी थकान मिटा देता है। यहां का शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता मन को मोह लेती है।

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#4 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क (रामनगर) जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रामनगर में स्थित एक प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है, जहां आपको बाघ, हाथी और कई अन्य वन्यजीव देखने को मिलेंगे। इस पार्क में सफारी करके आप इन जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। इसके अलावा यहां की प्राकृतिक सुंदरता भी देखने लायक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में घूमते हुए आप पक्षियों की चहचहाहट सुन सकते हैं और पेड़ों की छांव में सुकून भरे पल बिता सकते हैं।