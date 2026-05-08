गंगा के किनारे स्थित हैं ये 5 खूबसूरत पर्यटन स्थल, यहां जाकर मिलेगा सुकून

गंगा भारत की सबसे अहम और पवित्र नदियों में से एक है। यह नदी अपने किनारे कई पुराने और धार्मिक स्थलों को समेटे हुए है। अगर आप किसी कारणवश तनाव में हैं, तो गंगा के किनारे स्थित पर्यटन स्थलों पर जाकर आप सुकून और शांति का अनुभव कर सकते हैं। आइए आज हम आपको गंगा के किनारे स्थित 5 खूबसूरत पर्यटन स्थलों के बारे में बताते हैं, जहां आप सुकून के पल बिता सकते हैं।

#1 हरिद्वार हरिद्वार उत्तराखंड राज्य में स्थित गंगा के किनारे एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहां हर साल लाखों श्रद्धालु कुंभ मेले में भाग लेने आते हैं। हरिद्वार की गंगा आरती और हर की पौड़ी घाट पर स्नान करने से मन को शांति मिलती है। यहां आप राजाजी नेशनल पार्क में वन्यजीवों को देख सकते हैं और माया हरिद्रा मंदिर, चंडी देवी मंदिर आदि का भी आनंद ले सकते हैं।

#2 ऋषिकेश ऋषिकेश उत्तराखंड राज्य में स्थित गंगा के किनारे एक प्रसिद्ध योग और ध्यान का केंद्र है। यह स्थान अपने प्राकृतिक सौंदर्य, पहाड़ों और नदियों के बीच स्थित होने के कारण बहुत आकर्षक है। यहां आप गंगा आरती का आनंद ले सकते हैं, जो हर शाम होती है। ऋषिकेश में आप रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, कैंपिंग आदि का भी आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां कई आश्रम और मंदिर भी हैं, जहां आप शांति पा सकते हैं।

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#3 वाराणसी वाराणसी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित गंगा के किनारे एक प्राचीन शहर है, जिसे बनारस भी कहा जाता है। यह शहर अपनी गलियों, घाटों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी में गंगा आरती देखने लायक होती है, जो हर शाम होती है और बहुत ही मनमोहक होती है। यहां आप काशी विश्वनाथ मंदिर, सारनाथ, अस्सी घाट आदि का भी आनंद ले सकते हैं। वाराणसी में घूमते हुए आपको भारतीय संस्कृति और परंपरा का अनुभव मिलेगा।

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#4 पटना पटना बिहार राज्य की राजधानी है, जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। यह शहर अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। पटना में गोलघर, गांधी मैदान, पटना हिल्स, पाटलिपुत्र संग्रहालय आदि देखने लायक स्थल हैं। पटना में घूमते हुए आपको भारतीय इतिहास और संस्कृति का अनुभव मिलेगा। यहां आप स्थानीय खाने का स्वाद भी ले सकते हैं। पटना एक ऐसा शहर है, जहां आपको इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता का मिश्रण मिलेगा।