उत्तर भारत के ये 5 पर्यटन स्थल, बच्चों की छुट्टियों को बना देंगे यादगार

अगर आप उत्तर भारत के उन पर्यटन स्थलों की तलाश कर रहे हैं, जो बच्चों के लिए उपयुक्त हो और परिवार के साथ यात्रा करने पर सभी को मजा आए तो इस लेख में हम आपको ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं। ये जगहें प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर हैं और यहां की संस्कृति और इतिहास को करीब से जानने का मौका भी मिलता है। आइए जानें।

#1 शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला एक सुंदर पहाड़ी शहर है, जो अपने ठंडे मौसम और हरे-भरे पहाड़ों के लिए मशहूर है। यहां पर आप मॉल रोड पर घूम सकते हैं, जाखू मंदिर जा सकते हैं या फिर चर्च और पुराने सरकारी भवन जैसी ऐतिहासिक जगहों की सैर कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर आप बर्फ पर फिसलने, पहाड़ों पर चढ़ाई करने और हवा में उड़ने जैसी मजेदार गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं।

#2 मनाली हिमाचल प्रदेश में स्थित मनाली एक मशहूर हिल स्टेशन है, जो अपनी बर्फ से ढकी पहाड़ियों और साफ नीले आसमान के लिए जाना जाता है। यह जगह बच्चों के लिए एकदम सही है, क्योंकि यहां पर आप बर्फबारी का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा यहां पर आप सोलंग घाटी में हवा में उड़ने, रोहतांग पास में बर्फ के स्कूटर की सवारी और हडिंबा देवी मंदिर की यात्रा भी कर सकते हैं।

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#3 गुलमर्ग कश्मीर में स्थित गुलमर्ग को 'फूलों की घाटी' भी कहा जाता है। यह जगह अपने खूबसूरत नजारों और हरे-भरे मैदानों के लिए जानी जाती है। यहां पर आप गोल्फ खेल सकते हैं, पहाड़ों पर चढ़ाई कर सकते हैं या फिर गुलमर्ग की ऊंचाई पर चलने वाली केबल कार की सवारी कर सकते हैं। यह केबल कार दुनिया की सबसे ऊंची केबल कारों में से एक है और इसे लेकर आप खूबसूरत पहाड़ियों और घाटियों का आनंद ले सकते हैं।

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#4 हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा एक धार्मिक स्थल है। यहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं और हर की पौड़ी पर स्नान करते हैं। यह जगह बच्चों को भारतीय संस्कृति और धर्म के बारे में जानने का एक अच्छा मौका देती है। इसके अलावा यहां पर आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन, हरिद्वार म्यूजियम और हरिद्वार संग्रहालय की यात्रा कर सकते हैं।