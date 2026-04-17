भारत से यात्रा के लिए बेहतरीन हैं ये 5 एशियाई देश, एक बार जरूर जाएं

भारत के पड़ोसी देश बहुत ही खूबसूरत हैं और यहां की संस्कृति, खान-पान और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। यहां कई ऐसे देश हैं, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए मशहूर हैं। इन देशों में घूमने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे एशियाई देशों के बारे में बताते हैं, जहां भारत के लोग आसानी से घूम सकते हैं।

#1 मालदीव मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक खूबसूरत द्वीप देश है। यहां की सफेद रेत वाली समुद्र तट और नीले पानी की झीलें पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। मालदीव में आप पानी के नीचे तैराकी, स्नॉर्कलिंग और सर्फिंग जैसी पानी की गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां के रिसॉर्ट्स में आप आराम और विलासिता का अनुभव कर सकते हैं। यहां की ताजगी भरी हवा और शांत वातावरण आपको सुकून का अनुभव कराएगा।

#2 भूटान भूटान हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित एक छोटा सा देश है, जो अपनी अनोखी संस्कृति और सुंदर पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांति पर्यटकों को आकर्षित करती है। भूटान में आप पहाड़ों की सैर, जंगल सफारी और स्थानीय बाजारों में खरीदारी कर सकते हैं। यहां की ताजगी भरी हवा और शांत वातावरण आपको सुकून का अनुभव कराएगा। इसके अलावा यहां के प्राचीन मंदिर और किलों का दौरा भी किया जा सकता है।

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#3 नेपाल नेपाल हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित एक खूबसूरत देश है, जो अपने प्राचीन मंदिरों, ऊंचे पर्वतों और रहस्यमयी घाटियों के लिए जाना जाता है। यहां के प्रमुख आकर्षणों में सबसे ऊंचा पर्वत, पोखरा झील, चितवन राष्ट्रीय उद्यान आदि शामिल हैं। नेपाल में आप पहाड़ों की सैर, जंगल सफारी और स्थानीय बाजारों में खरीदारी कर सकते हैं। यहां की ताजगी भरी हवा और शांत वातावरण आपको सुकून का अनुभव कराएगा। नेपाल यात्रा करने के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

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#4 श्रीलंका श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित एक खूबसूरत द्वीप देश है, जो अपनी प्राचीन सभ्यता, सुंदर समुद्र तटों और हरे-भरे जंगलों के लिए जाना जाता है। यहां के प्रमुख आकर्षणों में सिगिरिया चट्टान, कैंडी शहर, याला राष्ट्रीय उद्यान आदि शामिल हैं। श्रीलंका में आप सफारी, समुद्र तटों पर विश्राम, प्राचीन मंदिरों का दौरा आदि कर सकते हैं। यहां की ताजगी भरी हवा और शांत वातावरण आपको सुकून का अनुभव कराएगा। यह यात्रा आपके लिए यादगार हो सकती है।