शादी के दिन दुल्हन के हाथों में ये 4 तरह के चूड़े लगेंगे सबसे सुंदर

शादी के दिन दुल्हन के हाथों में ये 4 तरह के चूड़े लगेंगे सबसे सुंदर
क्या है खबर?
भारतीय शादी में चूड़ा पहनना एक जरूरी परंपरा है, जो दुल्हन के लुक को और भी खास बना देती है। ये थोड़ी मोटी चूड़ियां होती हैं, जो असल में किसी कड़े जैसी दिखती हैं। चूड़े लाल और मेहरून से लेकर सफेद रंग तक में मिलने लगे हैं। आजकल बाजार में कई के चूड़े उपलब्ध रहते हैं, जो अलग-अलग डिजाइनों और रंगों में आते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे छुड़ा डिजाइन बताएंगे, जो आपकी शादी खास बना सकते हैं।
#1
सफेद मोती वाले चूड़े
सफेद मोती वाला चूड़ा बहुत सुंदर और पारंपरिक विकल्प हो सकता है। यह इन दिनों बहुत चलन में आ गया है और महिलाओं की पसंद बन रहा है। ये अक्सर सफेद या हल्के रंग की साड़ी या लहंगे के साथ पहने जाते हैं। इनमें छोटे-छोटे मोती लगे होते हैं, जो इन्हें और आकर्षक बनाते हैं। सफेद मोती वाला चूड़ा पहनने से आपके हाथों की चमक काफी बढ़ सकती है और यह शादी के किसी भी कपड़े के साथ अच्छा लगेगा।
#2
लाल और हरे रंग के चूड़े
लाल और हरे रंग की चूड़ियां भारतीय शादी का एक अहम हिस्सा होती हैं। अब दुल्हन इन रंगों वाले चूड़े भी पसंद करने लगी हैं। लाल रंग सुहाग का प्रतीक होता है, जिस रंग वाला चूड़ा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ज्यादातर महिलाएं भी उसे ही चुनती हैं। इनमें छोटे-छोटे मोती और सितारे भी लगे होते हैं, जो इन्हें और भी खास बनाते हैं। हरा रंग वाला चूड़ा थोड़ा अलग लुक देगा, लेकिन शानदार जरूर लगेगा।
#3
सितारे वाले चूड़े
सितारों वाला चूड़ा भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इनमें छोटे-छोटे सितारे लगे होते हैं, जो इन्हें बहुत ही खास बनाते हैं। सितारे वाले चूड़े को आप पारंपरिक लाल रंग की चूड़ियों के साथ पहन सकती हैं, ताकि उनका मेल अच्छा लगे। सितारों वाला चूड़ा पहनने से आपके हाथों पर एक चमकदार लुक मिलता है, जिससे सभी आपकी तारीफ करेंगे। इसे पहनकर आप वाकई में एक नई दुल्हन लगेंगी।
#4
मिश्रित रंगों वाले चूड़े
अगर आप कुछ नया आजमाना चाहती हैं तो मिश्रित रंगों वाला चूड़ा एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इनमें अलग-अलग रंगों वाली चूड़ियां शामिल हो सकती हैं, जो इसे बहुत ही आकर्षक बनाते सकती हैं। आप हर चूड़ी में मल्टी कलर वाला विकल्प भी ले सकती हैं। इनका डिजाइन इतना सुंदर होता है कि ये किसी भी कपड़े के साथ जंचती हैं। मिश्रित रंगों वाला चूड़ा पहनकर आप अपनी शादी में सबसे सुंदर दिख सकती हैं।