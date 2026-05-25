चावल के साथ-साथ राइस कुकर में बनाए जा सकते हैं ये नूडल्स वाले व्यंजन

जिन लोगों को नूडल्स खाना पसंद होता है वे इसे कई तरह से बनाते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि नूडल्स के कई व्यंजनों को राइस कुकर में भी बनाया जा सकता है? जी हां, चावल के अलावा भी राइस कुकर में कई व्यंजन बनते हैं, जिनमें नूडल्स भी शामिल हैं। आइए आज हम आपको ऐसे नूडल्स वाले व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप राइस कुकर में झटपट और आसानी से बना सकते हैं।

#1 वेज नूडल्स स्टर फ्राई वेज नूडल्स स्टर फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले कुकर में थोड़ा तेल गर्म करें। फिर इसमें बारीक कटी हुई सब्जियां, जैसे गाजर, शिमला मिर्च और मटर आदि डालें और उन्हें 5 मिनट तक भूनें। अब इसमें उबले हुए नूडल्स डालें और सोया सॉस, चिली सॉस, नमक और मिर्च पाउडर मिलाएं। इसे अच्छी तरह मिलाकर ढक्कन बंद करें और 2-3 मिनट तक पकने दें। इसके बाद इसे गर्मा-गर्म परोसें और आनंद लें।

#2 चाइनीज फ्राइड नूडल्स चाइनीज फ्राइड नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले कुकर में थोड़ा तेल गर्म करें, फिर इसमें बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां डालें और सुनहरा होने तक भूनें। अब इसमें कटी हुई हरी मिर्च, गाजर और पत्तेदार सब्जियां डालकर भूनें। इसके बाद इसमें उबले हुए नूडल्स डालें और सोया सॉस, टमाटर सॉस, नमक और मिर्च पाउडर मिलाएं। इसे अच्छी तरह मिलाकर ढक्कन बंद करें और 2-3 मिनट तक पकने दें। इसके बाद इसे गर्मा-गर्म परोसें।

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#3 मसालेदार वेज नूडल्स करी मसालेदार वेज नूडल्स करी बनाने के लिए सबसे पहले कुकर में थोड़ा तेल गर्म करें, फिर इसमें बारीक कटे हुए प्याज और टमाटर डालें और सुनहरा होने तक भूनें। अब इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट मिलाएं और अच्छी तरह भुन जाने दें। इसके बाद इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर मिलाकर भूनें। अब इसमें उबले हुए नूडल्स डालें और पानी डालकर 5-7 मिनट तक पकने दें। इसके बाद इसे गर्मा-गर्म परोसें।

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