रसोई में कम समय में बनाए जा सकते हैं ये 4 व्यंजन, जानिए रेसिपी

अगर आप रोजाना की रसोई में ज्यादा समय बर्बाद किए बिना स्वादिष्ट व्यंजन बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ ऐसे व्यंजनों को अपनी रसोई का हिस्सा बनाना होगा, जिन्हें बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप 15 मिनट से 30 मिनट के अंदर तैयार कर सकते हैं और ये आपके परिवार को बेहद पसंद भी आएंगे।

#1 पनीर पराठा सबसे पहले गेहूं के आटे में नमक, तेल और पानी डालकर गूंथ लें। अब पराठा बनाने के लिए एक पैन को गर्म करके उसमें थोड़ा तेल डालें। फिर आटे की लोई को बेलकर उसमें पनीर, हरी मिर्च मिलाकर पराठे को दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंक लें। इसके बाद गर्मागर्म पराठे को दही या अचार के साथ परोसें। पनीर से बने ऐसे व्यंजन जल्दी और आसानी से तैयार किए जा सकते हैं।

#2 मटर पनीर टिक्का सबसे पहले मटर को उबालकर उसका पानी निकाल दें, फिर मटर को एक बड़े बर्तन में दही, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, बेसन, नमक और तेल के साथ मिलाएं। अब इस मिश्रण को 15-20 मिनट के लिए रख दें, फिर इस मिश्रण को एक कटोरे में रखें और उसमें पनीर के टुकड़े डालें। इसके बाद पनीर के टुकड़ों को तंदूर में डालकर सेंकने के बाद गर्मागर्म परोसें।

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#3 पनीर पकोड़ा सबसे पहले एक कटोरे में बेसन, नमक, लाल मिर्च पाउडर और अजवाइन मिलाएं। अब इस मिश्रण में थोड़ा पानी डालकर घोल तैयार करें। इसके बाद पनीर के पतले-पतले टुकड़े काटकर उन्हें बेसन के घोल में डुबोएं। फिर एक कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें पनीर के टुकड़ों को सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें। आखिर में पकोड़ों को हरी चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें। पनीर से बने ये पकोड़े चाय के साथ भी लाजवाब लगते हैं।

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