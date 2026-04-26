दूध को लेकर कई भ्रम हैं आम, जानिए इनके पीछे की सच्चाई

दूध को सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। हालांकि, इसके सेवन को लेकर कई भ्रम फैल गए हैं, जिनकी सच्चाई जानना जरूरी है। आज हम आपको दूध से जुड़े कुछ आम भ्रम और उनकी सच्चाई बताने जा रहे हैं, ताकि आप सही जानकारी के आधार पर इसका सेवन कर सकें और इसके सभी लाभ उठा सकें। आइए इन भ्रमों और उनकी सच्चाई के बारे में विस्तार से जानते हैं।

#1 भ्रम- दूध पीने से वजन बढ़ता है यह सबसे आम भ्रम है कि दूध पीने से वजन बढ़ता है। सच्चाई यह है कि अगर आप सही मात्रा में दूध का सेवन करते हैं तो इससे वजन नहीं बढ़ता। दूध में मौजूद प्रोटीन और कैल्शियम शरीर को सेहतमंद रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा दूध में पाए जाने वाले विटामिन्स और खनिज भी शरीर को पोषण देते हैं। इसलिए इसे अपनी रोजमर्रा की खुराक में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।

#2 भ्रम- दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं दूध पीने से हड्डियों की मजबूती मिलने का भ्रम भी काफी प्रचलित है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि केवल दूध पीने से ही हड्डियां मजबूत होती हैं। हड्डियों के लिए कैल्शियम जरूरी होता है, जो दूध में होता है, लेकिन इसके अलावा हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए अन्य स्रोतों से भी कैल्शियम लेना जरूरी है जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, बादाम आदि। इसलिए केवल दूध पर निर्भर रहना सही नहीं होगा।

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#3 भ्रम- दूध पीने से त्वचा पर मुंहासे होते हैं दूध पीने से त्वचा पर मुंहासे होने का भ्रम भी फैला हुआ है, खासकर किशोरावस्था में। हालांकि, इसका वैज्ञानिक आधार नहीं है। मुंहासे होने के कई कारण हो सकते हैं जैसे हार्मोनल बदलाव, गलत स्किनकेयर रूटीन आदि। इसलिए केवल दूध पीने को इसका कारण मान लेना गलत होगा। सही जानकारी और उचित देखभाल से इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। इसलिए भ्रमों पर ध्यान देने की बजाय सही जानकारी पर विश्वास करना चाहिए।

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#4 भ्रम- दूध के सेवन से एलर्जी होती है कुछ लोगों का मानना होता है कि दूध पीने से एलर्जी हो जाती है, जबकि यह पूरी तरह से गलत है। अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही दूध से एलर्जी है, तो उसे दूध से दूरी बनानी चाहिए। सामान्य व्यक्ति के लिए दूध का सेवन फायदेमंद हो सकता है। इस तरह के भ्रमों पर ध्यान देने के बजाय सही जानकारी लेना बेहतर होगा ताकि आप सेहतमंद जीवन जी सकें।