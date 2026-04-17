भारतीय खान-पान में तेजी से बढ़ रहा है 'सेहतमंद खाने' का चलन, जानिए कैसे

आजकल लोग सेहत को लेकर काफी जागरूक हो गए हैं। खासकर खाने-पीने में लोग सेहतमंद चीजों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके लिए लोग बाहर के खाने की बजाय घर का खाना ज्यादा पसंद करते हैं। इसी के साथ लोग खाने से जुड़ी जानकारी भी जुटा रहे हैं। इसके अलावा लोग अपने खान-पान में पोषक तत्वों की मात्रा का भी विशेष ध्यान रख रहे हैं। आइए जानते हैं कि लोग सेहतमंद खाने के लिए क्या-क्या कर रहे हैं।

#1 खाने से जुड़ी जानकारी जुटा रहे हैं लोग आजकल लोग अपनी डाइट में शामिल पोषक तत्वों के बारे में जानने लगे हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि कौन सी चीज में कौन से पोषक तत्व होते हैं और उनके क्या फायदे हैं। पोषक तत्वों की जानकारी रखने से लोग अपनी डाइट को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा लोग यह भी जान रहे हैं कि कौन सी चीज सेहत के लिए अच्छी है और कौन सी नहीं। इससे वे अपने खाने-पीने में संतुलन बना सकते हैं।

#2 घर का बना खाना खा रहे हैं लोग आजकल लोग बाहर के खाने की बजाय घर का बना खाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इससे न केवल उनकी सेहत बेहतर रहती है, बल्कि वे अपने खाने की गुणवत्ता पर भी ध्यान दे सकते हैं। घर के खाने में ताजगी बनी रहती है और उसमें इस्तेमाल होने वाली चीजें भी साफ-सुथरी होती हैं। इसके अलावा घर का बना खाना खाने से लोगों को अपने खाने की सही मात्रा और पोषण का भी पता चलता रहता है।

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#3 चीनी और नमक का कम उपयोग कर रहे हैं लोग लोग अपनी डाइट में चीनी और नमक का उपयोग कम करने लगे हैं। इससे उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और वे बीमारियों से भी दूर रहते हैं। चीनी और नमक का कम उपयोग करने से वजन नियंत्रित रहता है और ऊर्जा का स्तर भी सही बना रहता है। इसके अलावा इससे शरीर में सूजन भी कम होती है। लोग अब इन चीजों का उपयोग संतुलित मात्रा में कर रहे हैं, जिससे उनकी सेहत पर अच्छा असर पड़ रहा है।

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#4 ताजे फल और सब्जियों का सेवन बढ़ा रहे हैं लोग लोग अब अपनी डाइट में ताजे फल और सब्जियों को शामिल करने लगे हैं। इससे उन्हें जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं, जो उनकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ताजे फल और सब्जियों का सेवन करने से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है और त्वचा पर निखार आता है। इसके अलावा इससे पेट भी स्वस्थ रहता है और ऊर्जा का स्तर सही बना रहता है।