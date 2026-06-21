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बारिश का मौसम लोगों को क्यों कर देता है खुश? जानिए इसका वैज्ञानिक कारण
बारिश और खुशी का संबंध

बारिश का मौसम लोगों को क्यों कर देता है खुश? जानिए इसका वैज्ञानिक कारण

लेखन सयाली
Jun 21, 2026
03:17 pm
क्या है खबर?

बारिश का मौसम अक्सर लोगों को खुश कर देता है। जब बारिश की बूंदें छत पर पड़ती हैं या मिट्टी की महक आती है तो मन में एक अलग-सी ताजगी महसूस होती है और थिरकने का मन करने लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे बारिश का मौसम हमारे मूड को प्रभावित करता है और इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है।

#1

प्राकृतिक ध्वनियां सुनकर मन होता है खुश

बारिश की बूंदों की आवाज और पक्षियों की चहचहाहट हमारे मन को शांत करती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि प्राकृतिक ध्वनियां सुनने से तनाव स्तर कम होता है और मन खुश रहता है। जब हम इन आवाजों को सुनते हैं तो हमारा दिमाग एक खास रसायन छोड़ता है, जो हमें खुश महसूस कराता है। इसलिए, बारिश की आवाज सुनकर हमारा मन हल्का और खुश हो जाता है। बूंदों के गिरने की आवाज मानो सुकून देती है।

#2

मिट्टी की महक से मिलता है सुकून

बारिश के बाद मिट्टी की महक को 'पेट्रिकोर' कहा जाता है। यह गंध मिट्टी में मौजूद जीवाणुओं और खास तेलों से आती है। इस गंध को सूंघने से हमारे दिमाग में अच्छा एहसास होता है और यह भी हमारे मूड को बेहतर बनाता है। कई लोग इस महक को बहुत पसंद करते हैं और इसे महसूस करने से उन्हें एक अनोखा सुकून मिलता है। कई लोगों के लिए यह बेहतरीन महक उनके बचपन से भी जुड़ी होती है।

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#3

सूरज की किरणें भी हैं अहम

बारिश के बाद जब सूरज की किरणें धरती पर पड़ती हैं तो वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा हमारे शरीर में एक खास विटामिन के स्तर को बढ़ाती है, जो हमारे मूड को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह विटामिन शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव डालता है। इसलिए, बारिश के बाद धूप निकलने पर हमें अच्छा महसूस होता है।

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#4

ठंडी हवा का एहसास दिलाता है राहत

बारिश के दौरान ठंडी हवा चलती है, जो हमारी त्वचा को ताजगी देती है और हमें आराम महसूस कराती है। यह ठंडी हवा हमारे शरीर के तापमान को संतुलित रखती है और हमें ताजगी का एहसास कराती है। इसके अलावा बारिश के बाद हवा में नमी बढ़ जाती है, जो हमारे फेफड़ों के लिए फायदेमंद होती है। यह ताजगी भरी हवा हमें मानसिक रूप से भी सुकून देती है और हमारे मूड को बेहतर बनाती है।

#5

सामाजिक गतिविधियों का बढ़ता है महत्व

बारिश का मौसम अक्सर दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने का बहाना बनता है। जब लोग एक साथ मिलकर खेलते-कूदते या बातचीत करते हैं तो उनका मन खुश रहता है। इससे सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बारिश का मौसम न केवल प्राकृतिक दृष्टिकोण से, बल्कि वैज्ञानिक कारणों से भी हमारे मूड को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाता है।

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