बारिश का मौसम लोगों को क्यों कर देता है खुश? जानिए इसका वैज्ञानिक कारण

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सूरज की किरणें भी हैं अहम

बारिश के बाद जब सूरज की किरणें धरती पर पड़ती हैं तो वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा हमारे शरीर में एक खास विटामिन के स्तर को बढ़ाती है, जो हमारे मूड को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह विटामिन शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव डालता है। इसलिए, बारिश के बाद धूप निकलने पर हमें अच्छा महसूस होता है।