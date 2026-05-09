गंगा नदी का सांस्कृतिक धरोहर में है अहम योगदान, जानिए इन 5 जगहों की खासियत

गंगा नदी को भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। यह न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नजरिए से भी बहुत अहम है। गंगा का जल भारतीय जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसे मां का दर्जा प्राप्त है। इसके तटों पर बसे शहरों और गांवों में कई धार्मिक आयोजन और परंपराएं होती हैं, जो इस नदी को और भी खास बनाती हैं। आइए गंगा के किनारे बसे 5 शहरों के बारे में जानते हैं।

#1 हरिद्वार हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित एक प्रमुख तीर्थस्थल है। यहां हर 12 साल में कुंभ मेला होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। हरिद्वार को गंगा की राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि यहां गंगा का जल बहुत पवित्र माना जाता है। हरिद्वार में हरकी पौड़ी नामक घाट पर गंगा आरती का आयोजन होता है, जिसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं। यहां आने वाले भक्त गंगा में स्नान करके अपने पापों का नाश मानते हैं।

#2 वाराणसी वाराणसी को बनारस या काशी भी कहा जाता है, यह उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है। यह गंगा के किनारे स्थित है और इसे दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती बहुत प्रसिद्ध है, जिसे देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं। यहां आने वाले भक्त गंगा में स्नान करके अपने पापों का नाश मानते हैं और मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं।

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#3 कोलकाता कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है और यह गंगा के किनारे स्थित है। यहां हुगली नदी गंगा का हिस्सा है, जो कोलकाता बंदरगाह तक जाती है। कोलकाता में गंगा नदी का व्यापारिक महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यह कई उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करती है। इसके अलावा यहां पर गंगा के किनारे कई ऐतिहासिक इमारतें भी देखने को मिलती हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करती हैं।

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#4 पटना पटना बिहार की राजधानी है और यह भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। पटना में गंगा का धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका व्यापारिक महत्व बहुत अधिक है। पटना में गंगा नदी का इस्तेमाल मुख्य रूप से बालू (रेत) निकालने के लिए किया जाता है। इसके अलावा यहां पर गंगा के किनारे कई ऐतिहासिक इमारतें भी देखने को मिलती हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करती हैं।