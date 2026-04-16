ऑफिस और स्कूल के लिए टिफिन में ले जाएं ये 5 स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन, आसान है बनाना

आजकल लोग कामकाज के साथ-साथ अपने खान-पान पर भी खास ध्यान दे रहे हैं। खासकर ऑफिस जाने वाले और स्कूल के बच्चे टिफिन में पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन चाहते हैं। अगर आप भी अपने टिफिन के लिए कुछ नया और पौष्टिक व्यंजन तलाश रहे हैं तो आइए आज हम आपको 5 ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं और ये टिफिन के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं।

#1 सूजी और हरी मटर का उपमा सूजी और हरी मटर का उपमा एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप जल्दी बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले सूजी को हल्का-सा भून लें, फिर उसमें तेल गर्म करके राई, उड़द दाल, चना दाल, हरी मिर्च और करी पत्ते डालकर भूनें। अब इसमें हरी मटर डालकर थोड़ी देर पकाएं, फिर इसमें भुनी हुई सूजी मिलाएं और पानी डालकर पकने दें। जब पानी सूख जाए तो इसे गर्मागर्म परोसें।

#2 पोहा उपमा पोहा उपमा भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले पोहे को धोकर छान लें और एक तरफ रख दें। अब कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें राई, उड़द दाल, चना दाल, हरी मिर्च और करी पत्ते डालकर भूनें। इसके बाद प्याज और टमाटर डालकर पकाएं, फिर इसमें पोहा मिलाएं और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अंत में नींबू का रस डालकर इसे गर्मागर्म परोसें।

Advertisement

#3 आलू के कटलेट आलू के कटलेट भी टिफिन के लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं। इसके लिए उबले हुए आलू को मैश करें और उसमें हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नमक और थोड़ा-सा ब्रेड क्रम्ब्स मिलाएं। अब इस मिश्रण से छोटे-छोटे कटलेट बनाकर उन्हें तेल में तल लें। जब सभी कटलेट सुनहरे हो जाएं तो इन्हें गर्मागर्म परोसें। आप इन्हें चटनी या टमाटर सॉस के साथ खा सकते हैं।

Advertisement

#4 दाल का चिल्ला दाल का चिल्ला एक सेहतमंद नाश्ता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए मूंग दाल को रातभर पानी में भिगोकर पीस लें और उसमें नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आदि मसाले मिलाएं। अब तवे पर थोड़ा-सा तेल लगाकर इस मिश्रण को फैलाएं और दोनों तरफ सुनहरा होने तक सेंकें। इसे गर्मागर्म परोसें। आप इसे हरी चटनी या टमाटर सॉस के साथ खा सकते हैं।